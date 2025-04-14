Днепр (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,88
Экономия при брони: -54,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,00
Экономия при брони: -54,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
158,62
Экономия при брони: -10,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -33,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -33,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
153,47
Экономия при брони: -51,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,56
Экономия при брони: -43,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,25
Экономия при брони: -49,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
155,09
Экономия при брони: -52,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,78
Экономия при брони: -51,67 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,76
Экономия при брони: -39,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
155,26
Экономия при брони: -42,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,47
Экономия при брони: -51,36 грн