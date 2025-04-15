Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,93
Экономия при брони: -51,15 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,00
Экономия при брони: -38,28 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
149,80
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,70
Экономия при брони: -5,11 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,67
Экономия при брони: -52,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,34
Экономия при брони: -50,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
154,11
Экономия при брони: -51,72 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
147,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
152,45
Экономия при брони: -53,31 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
157,20
Экономия при брони: -57,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ципронекс® капли глазные/ушные 0.3 % флакон-капельница 5 мл №1
Polpharma
156,14
Экономия при брони: -43,70 грн