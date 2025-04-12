терапию препаратом Темодал должен проводить врач с опытом лечения таких злокачественных заболеваний.

Взрослые пациенты с впервые выявленной мультиформной глиобластомой

Фаза лечения Темодалом в сопровождении радиотерапии. Темодал применяют внутрь в дозе 75 мг/м2 поверхности тела каждый день на протяжении 42 дней одновременно с радиотерапией (60 Гр за 30 фракций) с последующим курсом адъювантного лечения в течение 6 циклов. Снижение дозы не рекомендуется; однако перерыв в приеме возможен в зависимости от переносимости терапии пациентом. В такой дозе применение Темодала может быть продлено с 42 дней сопроводительной терапии до 49 дней при наличии всех нижеперечисленных условий: абсолютное количество нейтрофилов >1,5·109/л; количество тромбоцитов ≥100·109/л; критерии общей токсичности (КОТ) — негематологическая токсичность ≤1-й степени (за исключением алопеции, тошноты и рвоты).

Коррекция дозы. Во время лечения еженедельно следует выполнять развернутый общий анализ крови. Применение Темодала следует прервать или прекратить совсем во время сопроводительной фазы, учитывая критерии гематологической и негематологической токсичности в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Прерывание или прекращение применения Темодала во время сопроводительной терапии (Темодал + радиотерапия)



Токсичность Прерывание* применения Темодала Прекращение применения Темодала Абсолютное количество нейтрофилов ≥0,5 и <1,5·109/л <0,5·109/л Количество тромбоцитов ≥10 и <100·109/л <10·109/л КОТ — негематологическая токсичность (за исключением алопеции, тошноты и рвоты) 2-я степень 3-я или 4-я степень



*Применение Темодала возобновляют при наличии всех нижеперечисленных состояний: абсолютного количества нейтрофилов ≥1,5·109/л; количества тромбоцитов ≥100·109л; КОТ — негематологическая токсичность ≤1-й степени (за исключением алопеции, тошноты и рвоты).

Монотерапия

Через 4 нед после завершения фазы лечения Темодал + радиотерапия, Темодал назначают для 6 дополнительных циклов адъювантной терапии. Доза во время цикла 1 (адъювантный цикл) составляет 150 мг/м2 1 раз в сутки на протяжении 5 дней 28-дневного цикла (5 дней — прием Темодала, 23 дня — без приема Темодала). Доза Темодала для цикла 2 повышается до 200 мг/м2/сут, если КОТ — негематологическая токсичность во время цикла 1 составлял ≤2-й степени (за исключением алопеции, тошноты и рвоты), абсолютное количество нейтрофилов ≥1,5·109/л, количество тромбоцитов ≥100·109/л. Если повышение дозы не произошло в цикле 2, в последующих циклах дозу также не повышают. Доза 200 мг/м2/сут в течение первых 5 дней каждого последующего цикла остается, за исключением случаев развития токсичности. В каждом цикле прием Темодала осуществляют в течение 5 дней подряд с последующим 23-дневным перерывом. Снижение дозы или прекращение применения Темодала во время адъювантной терапии следует проводить согласно табл. 2 и 3.

Во время лечения следует выполнить развернутый общий анализ крови на 22-й день (21-й день после приема первой дозы).

Таблица 2

Уровни доз Темодала для адъювантной терапии



Уровень дозы Доза, мг/м2/сут Примечание –1 100 Снижение при предшествующей токсичности 0 150 Доза во время цикла 1 1 200 Доза во время циклов 2–6 при отсутствии токсичности



Таблица 3

Снижение дозы или прекращение применения Темодала во время монотерапии



Токсичность Снижение дозы Темодала на 1 уровеньа Прекращение применения Темодала Абсолютное количество нейтрофилов <1,0·109/л b Количество тромбоцитов <50·109/л b КОТ — негематологическая токсичность (за исключением алопеции, тошноты и рвоты) Степень 3 Степень 4