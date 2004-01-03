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Список производителейMMSD

Производитель: MSD

ООО «МСД Украина»
03038, г. Киев, ул. Николая Амосова 12
(044) 393-74-80
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Найдено: 17 препаратов
Гардасил/ вакцина против вируса папиломы человека (типов 6, 11, 16, 18) квадривалентная рекомбинантная суспензия для инъекций, шприц одноразовый, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1; Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Гардасил/ вакцина против вируса папиломы человека (типов 6, 11, 16, 18) квадривалентная рекомбинантная Суспензия для инъекций, шприц одноразовый, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 Merck Sharp & Dohme Idea Inc
В 201 аптеке
от 4337,12 грн
Цены в аптеках
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 1 г, флакон стеклянный, в коробке, в коробке, № 1; MSD
Инванз® Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 1 г, флакон стеклянный, в коробке, в коробке, № 1 MSD
В 19 аптеках
от 904,45 грн
Цены в аптеках
Кансидаз® лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, № 1; MSD
Кансидаз® Лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, № 1 MSD
В 2 аптеках
от 8396,17 грн
Цены в аптеках
Китруда® концентрат для раствора для инфузий, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1; MSD
Китруда® Концентрат для раствора для инфузий, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1 MSD
В 1 аптеке
от 74362,86 грн
Цены в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи живая порошок для приготовления суспензии для инъекций, 1 доза, флакон, растворитель в шприце с 2-мя иглами, раств. в шприце с 2-мя иглами, № 1; MSD
М-М-Рвакспро® вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи живая Порошок для приготовления суспензии для инъекций, 1 доза, флакон, растворитель в шприце с 2-мя иглами, раств. в шприце с 2-мя иглами, № 1 MSD
В 7 аптеках
от 456,67 грн
Цены в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи живая порошок для приготовления суспензии для инъекций, 1 доза, флакон, с растворителем (вода для инъекций) во флаконах по 0,7 мл, с раств. (вода д/ин.) фл.0,7мл, № 1; MSD
М-М-Рвакспро® вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи живая Порошок для приготовления суспензии для инъекций, 1 доза, флакон, с растворителем (вода для инъекций) во флаконах по 0,7 мл, с раств. (вода д/ин.) фл.0,7мл, № 1 MSD
В 25 аптеках
от 417,10 грн
Цены в аптеках
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный, туба, 2 мл, № 1; MSD
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная Раствор оральный, туба, 2 мл, № 1 MSD
В 148 аптеках
от 825,00 грн
Цены в аптеках
Темодал® капсулы, 20 мг, саше, № 5; MSD
Темодал® Капсулы, 20 мг, саше, № 5 MSD
В 39 аптеках
от 1272,76 грн
Цены в аптеках
Темодал® капсулы, 100 мг, саше, № 5; MSD
Темодал® Капсулы, 100 мг, саше, № 5 MSD
В 59 аптеках
от 6094,96 грн
Цены в аптеках
Эменд капсулы, комби-упаковка, № 3; MSD
Эменд Капсулы, комби-упаковка, № 3 MSD
В 106 аптеках
от 3207,23 грн
Цены в аптеках
Исентресс таблетки жевательные, 25 мг, флакон, № 60; MSD
Исентресс Таблетки жевательные, 25 мг, флакон, № 60 MSD
Нет в наличии
Исентресс таблетки жевательные, 100 мг, флакон, № 60; MSD
Исентресс Таблетки жевательные, 100 мг, флакон, № 60 MSD
Нет в наличии
Исентресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 60; MSD
Исентресс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 60 MSD
Нет в наличии
Молнупиравир капсулы, 200 мг, бутылка, № 40; Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Молнупиравир Капсулы, 200 мг, бутылка, № 40 Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Нет в наличии
Ноксафил® суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1; MSD
Ноксафил® Суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1 MSD
Нет в наличии
Темодал® порошок для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1; MSD
Темодал® Порошок для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1 MSD
Нет в наличии
Эсмерон® раствор для инъекций, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10; MSD
Эсмерон® Раствор для инъекций, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10 MSD
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
03038, г. Киев, ул. Николая Амосова 12
(044) 393-74-80
Найдено: 17 препаратов
Гардасил/ вакцина против вируса папиломы человека (типов 6, 11, 16, 18) квадривалентная рекомбинантная суспензия для инъекций, шприц одноразовый, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1; Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Гардасил/ вакцина против вируса папиломы человека (типов 6, 11, 16, 18) квадривалентная рекомбинантная Суспензия для инъекций, шприц одноразовый, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 Merck Sharp & Dohme Idea Inc
В 201 аптеке
от 4337,12 грн
Цены в аптеках
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 1 г, флакон стеклянный, в коробке, в коробке, № 1; MSD
Инванз® Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 1 г, флакон стеклянный, в коробке, в коробке, № 1 MSD
В 19 аптеках
от 904,45 грн
Цены в аптеках
Кансидаз® лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, № 1; MSD
Кансидаз® Лиофилизат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, № 1 MSD
В 2 аптеках
от 8396,17 грн
Цены в аптеках
Китруда® концентрат для раствора для инфузий, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1; MSD
Китруда® Концентрат для раствора для инфузий, 25 мг/мл, флакон, 4 мл, № 1 MSD
В 1 аптеке
от 74362,86 грн
Цены в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи живая порошок для приготовления суспензии для инъекций, 1 доза, флакон, растворитель в шприце с 2-мя иглами, раств. в шприце с 2-мя иглами, № 1; MSD
М-М-Рвакспро® вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи живая Порошок для приготовления суспензии для инъекций, 1 доза, флакон, растворитель в шприце с 2-мя иглами, раств. в шприце с 2-мя иглами, № 1 MSD
В 7 аптеках
от 456,67 грн
Цены в аптеках
М-М-Рвакспро® вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи живая порошок для приготовления суспензии для инъекций, 1 доза, флакон, с растворителем (вода для инъекций) во флаконах по 0,7 мл, с раств. (вода д/ин.) фл.0,7мл, № 1; MSD
М-М-Рвакспро® вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи живая Порошок для приготовления суспензии для инъекций, 1 доза, флакон, с растворителем (вода для инъекций) во флаконах по 0,7 мл, с раств. (вода д/ин.) фл.0,7мл, № 1 MSD
В 25 аптеках
от 417,10 грн
Цены в аптеках
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная раствор оральный, туба, 2 мл, № 1; MSD
Ротатек вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, живая, пероральная, пентавалентная Раствор оральный, туба, 2 мл, № 1 MSD
В 148 аптеках
от 825,00 грн
Цены в аптеках
Темодал® капсулы, 20 мг, саше, № 5; MSD
Темодал® Капсулы, 20 мг, саше, № 5 MSD
В 39 аптеках
от 1272,76 грн
Цены в аптеках
Темодал® капсулы, 100 мг, саше, № 5; MSD
Темодал® Капсулы, 100 мг, саше, № 5 MSD
В 59 аптеках
от 6094,96 грн
Цены в аптеках
Эменд капсулы, комби-упаковка, № 3; MSD
Эменд Капсулы, комби-упаковка, № 3 MSD
В 106 аптеках
от 3207,23 грн
Цены в аптеках
Исентресс таблетки жевательные, 25 мг, флакон, № 60; MSD
Исентресс Таблетки жевательные, 25 мг, флакон, № 60 MSD
Нет в наличии
Исентресс таблетки жевательные, 100 мг, флакон, № 60; MSD
Исентресс Таблетки жевательные, 100 мг, флакон, № 60 MSD
Нет в наличии
Исентресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 60; MSD
Исентресс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 60 MSD
Нет в наличии
Молнупиравир капсулы, 200 мг, бутылка, № 40; Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Молнупиравир Капсулы, 200 мг, бутылка, № 40 Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Нет в наличии
Ноксафил® суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1; MSD
Ноксафил® Суспензия оральная, 40 мг/мл, флакон, 105 мл, № 1 MSD
Нет в наличии
Темодал® порошок для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1; MSD
Темодал® Порошок для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 1 MSD
Нет в наличии
Эсмерон® раствор для инъекций, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10; MSD
Эсмерон® Раствор для инъекций, 50 мг, флакон, 5 мл, № 10 MSD
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції