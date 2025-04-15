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Темодал
®
(Temodal
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Темодал
®
(Temodal
®
)
Львов
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Сарны, ул. Широкая, 12
247.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1492,90
Экономия при брони:
-21,10 грн
1471,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Сквира, ул. Соборная, 12
405.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Песковка, ул. Привокзальная, 11-А
408.0 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
417.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
418.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Макаров, ул. Набережная, 3
418.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Бышев, ул. Киевская, 53-А
421.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Фастов, ул. Соборная, 65
422.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Фастов, ул. Соборная, 44/1
422.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 55 мин
Фастов, ул. Соборная, 28
422.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Фастов, ул. Соборная, 26
422.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Фастов, ул. Соборная, 27
422.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
423.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Фастов, ул. Галафеева, 18
423.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Фастов, ул. Галафеева, 43
423.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Володарка, ул. Армейская, 4
426.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 55 мин
Монастырище, ул. Мира, 20
429.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1439,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1411,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Бородянка, ул. Семашко, 2
429.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Бородянка, ул. Центральная, 349
430.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
434.0 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 19:00
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