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Темодал
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Темодал
®
(Temodal
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Днепр
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
71.2 км
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7277,00
Экономия при брони:
-137,00 грн
7140,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
72.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1453,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1425,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7293,00
Экономия при брони:
-137,00 грн
7156,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
172.0 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1464,96
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
194.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1461,05
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
198.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
198.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
200.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
202.0 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
202.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
276.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,41
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
277.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
281.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
285.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
287.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1434,32
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
300.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
300.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
300.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
300.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,00
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7375,40
грн
Забрать 16.04 после 19:00
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