Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1453,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1425,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7277,00
Экономия при брони: -137,00 грн
7140,00 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7293,00
Экономия при брони: -137,00 грн
7156,00 грн
Народная аптека
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
209.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
227.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
228.0 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
228.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
230.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
230.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
249.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1461,05 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1464,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
257.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,41 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
288.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1434,32 грн
Подорожник
Варва, ул. Мира, 48-В
343.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Подорожник
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
346.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Подорожник
Ладан, ул. Мира, 75
350.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Подорожник
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
361.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Аптека низких цен
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
364.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
364.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Аптека бам
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
365.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн