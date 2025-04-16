Николаев (адрес не указан)
Доступно в 563 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,41 грн
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Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1434,32 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7293,00
Экономия при брони: -205,00 грн
7088,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
174.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
175.0 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
175.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
176.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
179.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
204.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
240.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Независимости, 2-А
240.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
240.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Европейская, 28
241.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
241.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Подорожник
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
241.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 38
241.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Аптека копейка
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Тищика, 8
241.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1468,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7343,30 грн