Киев (адрес не указан)
Доступно в 308 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1466,46 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7267,49 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1466,46 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1470,40
Экономия при брони: -3,90 грн
1466,50 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7573,70
Экономия при брони: -224,30 грн
7349,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,66 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7164,28 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7610,60
Экономия при брони: -261,20 грн
7349,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7893,64
Экономия при брони: -378,40 грн
7515,24 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1465,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7946,76
Экономия при брони: -407,64 грн
7539,12 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1492,90
Экономия при брони: -26,40 грн
1466,50 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7349,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7724,82
Экономия при брони: -329,98 грн
7394,84 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
8140,05
Экономия при брони: -511,38 грн
7628,67 грн