эффективность и безопасность применения у детей в возрасте до 3 лет при мультиформной глиобластоме и до 18 лет при меланоме не определены. Опыт применения при глиоме у детей в возрасте старше 3 лет ограничен.

Применение возможно только под наблюдением врача, имеющего опыт проведения химиотерапии. Лечение начинают, если количество нейтрофильных гранулоцитов ≥1,5•109/л, тромбоцитов — ≥100•109/л. Обязателен клинический анализ крови до начала и во время терапии: на 22-й день, то есть на 21-й день после приема первой дозы (но не позднее 48 ч после этого дня) и далее 1 раз в неделю, пока количество нейтрофильных гранулоцитов не достигнет 1,5•109/л, а тромбоцитов — 100•109/л. При количестве нейтрофильных гранулоцитов <1,0•109/л или тромбоцитов <50•109/л в ходе любого цикла лечения необходимо снижение дозы в следующем цикле (минимальная рекомендуемая доза — 100 мг/м2).

Женщинам детородного возраста, а также мужчинам во время лечения и в течение 6 мес после его окончания необходимо использовать эффективные противозачаточные средства. Мужчинам рекомендуется обратиться за консультацией по поводу криоконсервации спермы до начала лечения ввиду возможного риска необратимого бесплодия.

С осторожностью применять у больных в возрасте старше 70 лет (повышен риск развития нейтро- и тромбоцитопении) и у пациентов с выраженным нарушением функции печени и почек. При попадании порошка из поврежденной капсулы на кожу или слизистые оболочки его следует немедленно и тщательно смыть водой.

Антиэметические средства применяют до или после приема темозоломида. При наличии выраженной рвоты (более 5 приступов в течение 1 сут) необходимо предварительное проведение антиэметической терапии.