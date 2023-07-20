ТЕМОЗОЛОМИД (TEMOZOLOMIDUM) Действующее вещество
противоопухолевое средство группы алкилирующих соединений. В системном кровотоке при физиологических значениях pH быстро превращается в цитотоксичный монометилтриазеноимидазолкарбоксамид (МТИК). Цитотоксическое действие МТИК обусловлено алкилированием гуанина в положении О6 и N7 с последующим запуском механизма аберрантного восстановления метилового остатка. Нарушает структуру и синтез ДНК, клеточный цикл.
При приеме внутрь быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте. Cmax достигается через 0,5–1,5 ч. Слабо связывается с белками плазмы крови (10–20%). Проникает через ГЭБ. Не метаболизируется в печени. T½ — 1,8 ч. Выделяется преимущественно почками, 5–10% — в неизмененном виде, остальная часть — в виде 4-амино-5-имидазолкарбоксамида гидрохлорида и неидентифицированных полярных метаболитов. У детей AUC больше, чем у взрослых. Однако максимальная переносимая доза на один цикл лечения у детей и взрослых одинаковая — 1000 мг/м2. На фоне нарушения функции печени легкой или средней степени тяжести фармакокинетические параметры темозоломида не изменяются.
злокачественная глиома (мультиформная глиобластома, анапластическая астроцитома) при наличии рецидива или прогрессирования заболевания после стандартной терапии; распространенная метастазирующая меланома (терапия первого ряда).
внутрь натощак, не менее чем за 1 ч до приема пищи; капсулы проглатывают не разжевывая, запивая стаканом воды. Взрослым и детям старше 3 лет, ранее не получавшим химиотерапии, назначают в начальной дозе 200 мг/м2 1 раз в сутки в течение 5 дней подряд в 28-дневном цикле лечения. Для пациентов, которым ранее проводили курс химиотерапии, начальная доза составляет 150 мг/м2 с последующим ее повышением во втором цикле до 200 мг/м2 (если в 1-й день следующего цикла количество нейтрофильных гранулоцитов ≥1,5•109/л, а количество тромбоцитов — ≥100•109/л). Курс продолжается до прогрессирования заболевания (максимально — 2 года).
Р-р для инфузий. Темозоломид применяют в комбинации с фокальной радиотерапией (комбинированная фаза), после чего проводят 6 циклов монотерапии темозоломидом (фаза монотерапии).
Комбинированная фаза: темозоломид применяют в дозе 75 мг/м2/сут в течение 42 дней с проведением фокальной лучевой терапии.
Фаза монотерапии: через 4 нед после завершения комбинированной фазы лечения темозоломид + радиотерапия назначают 6 циклов монотерапии темозоломидом. Доза составляет 150 мг/м2 1 раз в сутки в течение 5 дней с последующим 23-дневным периодом без лечения.
повышенная чувствительность, выраженная миелосупрессия, период беременности и кормления грудью.
повышенная утомляемость, головная боль, сонливость, астения, недомогание, головокружение, парестезия, нарушение вкуса; тромбоцитопения, нейтропения; тошнота, рвота, запор, анорексия, диарея, кожный зуд, сыпь, лихорадка, боль в животе, одышка, озноб, алопеция, уменьшение массы тела.
эффективность и безопасность применения у детей в возрасте до 3 лет при мультиформной глиобластоме и до 18 лет при меланоме не определены. Опыт применения при глиоме у детей в возрасте старше 3 лет ограничен.
Применение возможно только под наблюдением врача, имеющего опыт проведения химиотерапии. Лечение начинают, если количество нейтрофильных гранулоцитов ≥1,5•109/л, тромбоцитов — ≥100•109/л. Обязателен клинический анализ крови до начала и во время терапии: на 22-й день, то есть на 21-й день после приема первой дозы (но не позднее 48 ч после этого дня) и далее 1 раз в неделю, пока количество нейтрофильных гранулоцитов не достигнет 1,5•109/л, а тромбоцитов — 100•109/л. При количестве нейтрофильных гранулоцитов <1,0•109/л или тромбоцитов <50•109/л в ходе любого цикла лечения необходимо снижение дозы в следующем цикле (минимальная рекомендуемая доза — 100 мг/м2).
Женщинам детородного возраста, а также мужчинам во время лечения и в течение 6 мес после его окончания необходимо использовать эффективные противозачаточные средства. Мужчинам рекомендуется обратиться за консультацией по поводу криоконсервации спермы до начала лечения ввиду возможного риска необратимого бесплодия.
С осторожностью применять у больных в возрасте старше 70 лет (повышен риск развития нейтро- и тромбоцитопении) и у пациентов с выраженным нарушением функции печени и почек. При попадании порошка из поврежденной капсулы на кожу или слизистые оболочки его следует немедленно и тщательно смыть водой.
Антиэметические средства применяют до или после приема темозоломида. При наличии выраженной рвоты (более 5 приступов в течение 1 сут) необходимо предварительное проведение антиэметической терапии.
одновременный прием средств, обладающих миелосупрессорным действием, повышает вероятность угнетения костного мозга. Вальпроевая кислота снижает клиренс темозоломида.
симптомы — нейтропения, тромбоцитопения (при разовом приеме в дозе ≥1000 мг/м2). Лечение — поддерживающая терапия.