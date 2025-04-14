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Темодал
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Темодал
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(Temodal
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Одесса
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Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,41
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1434,32
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
252.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Независимости, 2-А
254.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
254.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
254.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
254.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
255.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
255.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 38
255.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
255.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1475,60
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7378,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1459,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1431,00
грн
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Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7293,00
Экономия при брони:
-137,00 грн
7156,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
257.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1437,00
Экономия при брони:
-27,00 грн
1410,00
грн
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