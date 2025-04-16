Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 580 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7293,00
Экономия при брони: -137,00 грн
7156,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
105.3 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
108.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
108.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1454,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1426,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
124.0 км
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7277,00
Экономия при брони: -137,00 грн
7140,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
132.8 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1453,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1425,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1434,32 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
251.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
251.9 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
252.1 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
252.2 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
252.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
252.4 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Темодал® капсулы 20 мг саше №5
MSD
1469,00 грн
Темодал® капсулы 100 мг саше №5
MSD
7345,10 грн