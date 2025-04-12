печеночная недостаточность. Буспирон подвергается интенсивному метаболизму в печени. В фармакокинетическом исследовании применение буспирона в разовой дозе 30 мг пациентам с циррозом печени повышало уровень буспирона в плазме крови, увеличивало значение AUC и удлиняло T ½ буспирона. Благодаря экскреции вещества в желчь возможен второй пик концентрации буспирона в плазме крови. Применение препарата противопоказано больным с тяжелой печеночной недостаточностью. Пациентам с циррозом печени следует назначать препарат в более низких дозах или в тех же дозах, но с удлиненным интервалом.

Почечная недостаточность. При умеренной или тяжелой почечной недостаточности клиренс буспирона может снижаться на 50%. Препарат противопоказан больным с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <10 мл/мин). При легкой (СКФ >30 мл/мин) и умеренной (СКФ=10–30 мл/мин) почечной недостаточности буспирон назначать можно, однако при этом следует соблюдать осторожность и назначать сниженные дозы.

Пациенты пожилого возраста. Изменения дозы не требуется, однако следует соблюдать осторожность при применении препарата (например в связи с возможным снижением функции почек и/или печени и повышенной чувствительностью к побочным эффектам препарата). Пациентам следует назначать самую низкую эффективную дозу, а в случае повышения дозы необходимо тщательное наблюдение пациента.

Пациентам следует рекомендовать во время лечения не есть грейпфруты и не пить грейпфрутовый сок в больших количествах, так как эти продукты могут повысить уровень буспирона в плазме крови и привести к повышению частоты или тяжести побочных эффектов.

Перевод пациентов с бензодиазепинов на буспирон. Буспирон не может устранить симптомы отмены бензодиазепинов. Если пациента переводят на терапию буспироном после длительной бензодиазепиновой терапии, буспирон следует назначить только после завершения периода постепенного снижения дозы бензодиазепинов.

Буспирон не вызывает привыкания к препарату, однако его применение у пациентов с известной или подозреваемой склонностью к медикаментозной зависимости требует тщательного медицинского наблюдения.

Поскольку анксиолитический эффект препарата проявляется через 7–14 дней применения, а полный терапевтический эффект развивается через 4 нед, пациенты с выраженной тревожностью требуют тщательного медицинского наблюдения на начальном этапе терапии.

В течение курса лечения буспироном следует избегать употребления алкогольных напитков.

У пациентов с непереносимостью лактозы при составлении диеты следует учитывать содержание лактозы в таблетках (55,7 мг в таблетках по 5 мг и 111,4 мг в таблетках по 10 мг).

Препарат Спитомин содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Клинические и экспериментальные исследования не выявили каких-либо признаков того, что буспирон приводит к риску привыкания или зависимости, однако назначение препарата должно быть обоснованным.

Буспирон не предназначен для лечения симптомов абстиненции, обусловленных применением бензодиазепинов или других седативных/снотворных средств. Поэтому до начала лечения буспироном следует постепенно прекратить применение этих препаратов. Это особенно касается пациентов, принимающих лекарственные средства, угнетающие ЦНС.

Комбинация буспирона с ингибиторами МАО не рекомендуется.

Были сообщения о повышении АД при одновременном применении этих препаратов.

Пациентам с приступами эпилепсии в анамнезе буспирон не назначать.

Долгосрочная токсичность. Поскольку механизм действия полностью не выяснен, длительное токсическое воздействие на ЦНС или другие системы органов не могут быть предусмотрены.

Применение в период беременности и кормления грудью. Данные по применению буспирона в период беременности отсутствуют, поэтому препарат можно назначать только тогда, когда ожидаемая польза для беременной превышает потенциальный риск для плода. Буспирон проникает в грудное молоко, поэтому кормление грудью на период лечения следует прекратить.

Дети. Детям буспирон не назначают из-за отсутствия данных по безопасности и эффективности применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами, поскольку возможно возникновение побочных реакций со стороны ЦНС и психики (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).