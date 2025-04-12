Спитомин® (Spitomin)
Спитомин инструкция по применению
Состав
Буспирона гидрохлорид - 5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Буспирон является анксиолитическим средством и применяется для лечения тревожных состояний различного происхождения, особенно неврозов, сопровождающихся чувством тревоги, беспокойства, напряжением, раздражительностью.
Механизм анксиолитического эффекта буспирона и других производных азаспиродекандиона отличается от такового бензодиазепинов. Буспирон не действует на бензодиазепин-ГАМК-хлорид-ионофорный рецепторный комплекс; однако, поскольку он является частичным агонистом 5-HT1A-рецепторов, он действует путем модуляции серотонинергической системы. Этот эффект приводит к угнетению обновления 5-HT и снижению частоты воспаления 5-HT нейронов в дорсальных ядрах шва. Буспирон проявляет высокое сродство к пресинаптическим 5-HT1A-рецепторам и является частичным агонистом постсинаптических 5-HT1A-рецепторов в ЦНС. Установлено наличие в буспироне свойств, типичных для анксиолитиков и антидепрессантов.
Буспирон не проявляет значительной активности относительно бензодиазепиновых рецепторов и не влияет на связывание ГАМК. В отличие от бензодиазепинов, буспирон не обладает миорелаксантными или противосудорожными свойствами. В отличие от бензодиазепинов, буспирон не вызывает толерантности или зависимости, а после завершения курса лечения не развиваются симптомы отмены. Действие буспирона развивается постепенно. Терапевтический эффект начинает проявляться между 7-м и 14-м днем терапии, а максимальный эффект достигается только через 4 нед лечения.
Фармакокинетика. После перорального применения препарат быстро и почти полностью абсорбируется в пищеварительном тракте. Буспирон подвергается интенсивному метаболизму первого прохождения через печень. Поэтому неизмененное вещество выявляется в системном кровотоке в низкой концентрации.
Биодоступность равна 4%. Cmax в плазме крови достигается через 60–90 мин после приема препарата. Основной метаболит — неактивен, деалкилированный метаболит — активен. Его анксиолитическая активность в 4–5 раз ниже, чем у исходного вещества, но его уровень в плазме крови выше и T½ примерно в 2 раза длиннее, чем у буспирона. Около 29–63% буспирона выводится с мочой в течение 24 ч, в основном в форме метаболитов. Около 18–38% принятой дозы выводится с калом. T½ из плазмы крови составляет около 2–3 ч.
Одновременный прием пищи замедляет всасывание буспирона в пищеварительном тракте.
Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 2 сут после повторного применения препарата.
Буспирон проникает в грудное молоко. Данные о проникновении буспирона через плаценту отсутствуют.
Повышенные уровни буспирона в плазме крови и значение AUC, а также удлинение T½ могут отмечать при нарушении функции печени. Благодаря выделению неизмененного соединения с желчью в плазменных уровнях буспирона может появиться второй пик. Пациенты с циррозом печени должны получать более низкие индивидуальные дозы или такие же дозы, но реже.
Почечная недостаточность может снижать клиренс буспирона на 50%. Пациентам с почечной недостаточностью буспирон следует назначать с осторожностью и в сниженных дозах.
У пациентов пожилого возраста фармакокинетика буспирона не изменяется.
Показания Спитомин
симптоматическое лечение тревожных состояний с доминирующими симптомами: тревога, внутреннее беспокойство, состояние напряжения.
Применение Спитомин
дозы определяет врач индивидуально для каждого пациента в зависимости от течения заболевания. В начале терапии назначают по 5 мг буспирона гидрохлорида 2–3 раза в сутки. Для достижения максимального терапевтического эффекта суточную дозу постепенно повышают до 20–30 мг буспирона, распределенных на несколько отдельных доз.
Максимальная разовая доза не должна превышать 30 мг.
Максимальная суточная доза не должна превышать 60 мг.
Пища повышает биодоступность буспирона. Таблетки следует принимать в одно и то же время дня, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, после еды или независимо от приема пищи.
При необходимости распределения таблетки на две половинки ее следует положить на твердую поверхность насечкой вверх и слегка нажать большим пальцем.
Если буспирон применять вместе с мощным ингибитором CYР 3A4, его начальную дозу следует снизить и постепенно повышать только после медицинского обследования пациента (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Специальные группы пациентов. Имеющиеся данные не свидетельствуют о целесообразности изменения режима дозирования в зависимости от возраста и пола пациента.
Почечная недостаточность
При почечной недостаточности легкой и средней степени (клиренс креатинина 20–49 мл/мин/1,72 м2) однократное применение буспирона вызывает повышение его уровня в плазме крови без увеличения T½. Для этих пациентов рекомендуется применение буспирона с осторожностью и в меньших дозах, принимать 2 раза в сутки. Ответ на лечение и симптомы у пациента необходимо тщательно контролировать перед повышением дозы. У пациентов с анурическим синдромом однократное применение препарата приводит к повышению уровня метаболита 1-пиримидин/пиперазин (1-РР) в крови, у них диализ не оказал никакого влияния на содержание ни буспирона, ни 1-РР. Буспирон не следует применять у пациентов с клиренсом креатинина <20 мл/мин/1,72 м2, особенно с анурическим синдромом, из-за возможности повышения уровня буспирона и его метаболитов.
Печеночная недостаточность
Применение таких препаратов, как буспирон, для лечения больных с нарушением функции печени демонстрирует сниженный эффект первого прохождения лекарств через печень. При циррозе печени однократное применение буспирона вызывает повышение уровня его неизмененной формы в плазме крови с увеличением T½. Для этих пациентов рекомендуется применение буспирона с осторожностью и после индивидуального титрования доз для снижения риска серьезных побочных реакций, которые могут возникнуть из-за применения буспирона в высоких дозах. Повышение доз следует рассматривать после тщательного осмотра пациента и только через 4–5 дней после применения предыдущей дозы.
Продолжительность лечения. Транквилизаторы нельзя применять без контроля в течение длительного времени. Поэтому продолжительность лечения буспироном 5 мг и/или 10 мг не должна превышать 4 мес. Дозы определяют индивидуально для каждого пациента в зависимости от состояния заболевания. Если необходимо длительное применение препарата (до 6 мес), следует проводить тщательный медицинский мониторинг.
Следует помнить о психо- и социотерапевтических мероприятия параллельно с лечением буспироном.
Противопоказания
повышенная чувствительность к буспирону или другим компонентам препарата. Острая застойная глаукома, миастения gravis, тяжелые заболевания печени, тяжелая печеночная недостаточность (протромбиновое время >18 с), тяжелая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин), эпилепсия, острая интоксикация алкоголем, снотворными препаратами, анальгетиками и нейролептиками.
Сопутствующее лечение ингибиторами МАО и в течение 14 дней после отмены необратимого ингибитора МАО или на протяжении 1 дня после отмены обратимого ингибитора МАО.
Побочные эффекты
побочные эффекты возникают, как правило, в начале лечения, их выраженность обычно уменьшается при длительном применении. В некоторых случаях необходимо снижение дозы. Чаще отмечали побочные реакции со стороны нервной системы, такие как головокружение, бессонница, нервозность, сонливость, полуобморочное состояние; со стороны пищеварительного тракта, такие как тошнота, а также другие нежелательные эффекты, например головная боль и повышенная утомляемость.
Реже выявляли гнев и враждебность, спутанность сознания, нечеткость зрения, диарею, боль в мышцах и костях, онемение, парестезии, нарушение координации движений, тремор и кожные высыпания, сухость во рту, слабость, астению, повышенное потоотделение, липкую кожу.
Побочные реакции классифицируются по частоте возникновения: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно оценить из-за отсутствия данных).
Инфекции и инвазии: частота неизвестна — лихорадка.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — неспецифическая боль в груди; нечасто — временная потеря сознания, артериальная гипотензия и/или гипертензия, тахикардия/сердцебиение; редко — нарушение мозгового кровообращения, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, кардиомиопатия, брадикардия, цереброваскулярные нарушения.
Со стороны системы крови: редко — изменения показателей крови (эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения).
Психические нарушения: часто — ночные кошмары, сонливость, бессонница, головокружение, нервозность, снижение концентрации внимания, эмоциональное возбуждение, раздражительность, враждебность, спутанность сознания, депрессия; нечасто — деперсонализация, дискомфорт, патологически повышенное восприятие обычных звуков, эйфория, гиперкинезия, беспокойство, потеря интереса, нарушения ассоциативного восприятия, галлюцинации, суицидальные мысли, эпилептические приступы, дисфория, страх; редко — резкая смена настроения, клаустрофобия, ступор, неразборчивая речь, преходящие проблемы с памятью, серотониновый синдром, психоз.
Со стороны нервной системы: нечасто — онемение, парестезии (например покалывание, ощущение боли), нарушение координации, тремор, эпилептические приступы, дисгевзия, дизосмия, удлинение времени реакции; редко — спонтанные движения, заторможенность, экстрапирамидные симптомы, включая раннюю и позднюю дискинезию, нарушения тонуса, лихорадка, паркинсонизм, акатизия, шум в голове.
Со стороны органа зрения: часто — нечеткость зрения; нечасто — покраснение и зуд в области глаз, конъюнктивит; редко — фотофобия, ощущение давления на глаза, боль в глазах, суженное поле зрения, повышение внутриглазного давления.
Со стороны органа слуха: часто — шум в ушах; редко — поражение внутреннего уха.
Со стороны дыхательной системы: часто — воспаление горла, заложенность носа; нечасто — чрезмерно учащенное дыхание, одышка, стеснение в области сердца, гипервентиляция, ощущение нехватки воздуха; редко — носовое кровотечение, ощущение жжения языка.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, ксеростомия, боль в эпигастральной области, диарея; нечасто — метеоризм, отсутствие аппетита, повышение аппетита, гиперсаливация, синдром раздраженного толстого кишечника, кровотечение из прямой кишки, запор, рвота.
Со стороны мочевыделительной системы: нечасто — частое мочеиспускание, задержка мочеиспускания, дизурия; редко — энурез, ночное мочеиспускание.
Со стороны кожи: нечасто — отек, крапивница, гиперемия, возникновение гематом, облысение, сухость кожи, экзема, отек лица, пузырчатка, приливы, уязвимость кожи, высыпания на коже, зуд; редко — аллергические реакции, экхимозы, акне, истончение ногтей.
Со стороны скелетно-мышечной системы: нечасто — спазм и ригидность мышц, миалгия, артралгия; редко — миастения.
Со стороны эндокринной системы: редко — галакторея, гинекомастия, дисфункция щитовидной железы.
Метаболические нарушения: нечасто — анорексия, повышение аппетита; частота неизвестна — увеличение массы тела, уменьшение массы тела.
Общие нарушения: часто — головная боль, астения; нечасто — лихорадка, звон в голове, недомогание, повышенная утомляемость, нарушение обоняния и вкусовых ощущений, повышенное потоотделение, приливы, холодовая гиперестезия; редко — склонность к злоупотреблению алкоголем, нарушения коагуляции крови, потеря голоса, икота, глоссалгия.
Со стороны гепатобилиарной системы: нечасто — увеличение печеночных ферментов.
Со стороны репродуктивной системы: нечасто — нарушения менструального цикла, снижение или повышение либидо; редко — аменорея, воспаление мочеполовых органов, снижение эякуляции, импотенция.
Лабораторные исследования: повышение уровня трансаминаз в плазме крови.
Особые указания
печеночная недостаточность. Буспирон подвергается интенсивному метаболизму в печени. В фармакокинетическом исследовании применение буспирона в разовой дозе 30 мг пациентам с циррозом печени повышало уровень буспирона в плазме крови, увеличивало значение AUC и удлиняло T½ буспирона. Благодаря экскреции вещества в желчь возможен второй пик концентрации буспирона в плазме крови. Применение препарата противопоказано больным с тяжелой печеночной недостаточностью. Пациентам с циррозом печени следует назначать препарат в более низких дозах или в тех же дозах, но с удлиненным интервалом.
Почечная недостаточность. При умеренной или тяжелой почечной недостаточности клиренс буспирона может снижаться на 50%. Препарат противопоказан больным с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <10 мл/мин). При легкой (СКФ >30 мл/мин) и умеренной (СКФ=10–30 мл/мин) почечной недостаточности буспирон назначать можно, однако при этом следует соблюдать осторожность и назначать сниженные дозы.
Пациенты пожилого возраста. Изменения дозы не требуется, однако следует соблюдать осторожность при применении препарата (например в связи с возможным снижением функции почек и/или печени и повышенной чувствительностью к побочным эффектам препарата). Пациентам следует назначать самую низкую эффективную дозу, а в случае повышения дозы необходимо тщательное наблюдение пациента.
Пациентам следует рекомендовать во время лечения не есть грейпфруты и не пить грейпфрутовый сок в больших количествах, так как эти продукты могут повысить уровень буспирона в плазме крови и привести к повышению частоты или тяжести побочных эффектов.
Перевод пациентов с бензодиазепинов на буспирон. Буспирон не может устранить симптомы отмены бензодиазепинов. Если пациента переводят на терапию буспироном после длительной бензодиазепиновой терапии, буспирон следует назначить только после завершения периода постепенного снижения дозы бензодиазепинов.
Буспирон не вызывает привыкания к препарату, однако его применение у пациентов с известной или подозреваемой склонностью к медикаментозной зависимости требует тщательного медицинского наблюдения.
Поскольку анксиолитический эффект препарата проявляется через 7–14 дней применения, а полный терапевтический эффект развивается через 4 нед, пациенты с выраженной тревожностью требуют тщательного медицинского наблюдения на начальном этапе терапии.
В течение курса лечения буспироном следует избегать употребления алкогольных напитков.
У пациентов с непереносимостью лактозы при составлении диеты следует учитывать содержание лактозы в таблетках (55,7 мг в таблетках по 5 мг и 111,4 мг в таблетках по 10 мг).
Препарат Спитомин содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Клинические и экспериментальные исследования не выявили каких-либо признаков того, что буспирон приводит к риску привыкания или зависимости, однако назначение препарата должно быть обоснованным.
Буспирон не предназначен для лечения симптомов абстиненции, обусловленных применением бензодиазепинов или других седативных/снотворных средств. Поэтому до начала лечения буспироном следует постепенно прекратить применение этих препаратов. Это особенно касается пациентов, принимающих лекарственные средства, угнетающие ЦНС.
Комбинация буспирона с ингибиторами МАО не рекомендуется.
Были сообщения о повышении АД при одновременном применении этих препаратов.
Пациентам с приступами эпилепсии в анамнезе буспирон не назначать.
Долгосрочная токсичность. Поскольку механизм действия полностью не выяснен, длительное токсическое воздействие на ЦНС или другие системы органов не могут быть предусмотрены.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данные по применению буспирона в период беременности отсутствуют, поэтому препарат можно назначать только тогда, когда ожидаемая польза для беременной превышает потенциальный риск для плода. Буспирон проникает в грудное молоко, поэтому кормление грудью на период лечения следует прекратить.
Дети. Детям буспирон не назначают из-за отсутствия данных по безопасности и эффективности применения.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами, поскольку возможно возникновение побочных реакций со стороны ЦНС и психики (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
из-за недостаточности соответствующих клинических данных сочетанное применение буспирона с антигипертензивными, нейролептическими средствами, антидепрессантами, гипогликемическими средствами, антикоагулянтами, пероральными контрацептивными и сердечными гликозидами возможно только в условиях тщательного медицинского наблюдения. Буспирон нельзя применять одновременно с бензодиазепинами и другими седативными средствами.
Комбинация с ингибиторами МАО не рекомендуется в связи с риском возникновения гипертонического криза. Поскольку буспирон главным образом метаболизируется цитохромом P450, мощные ингибиторы этого фермента могут повысить биодоступность буспирона.
Нефазодон. Одновременное применение буспирона и нефазодона приводило к увеличению Cmax буспирона в плазме крови в 20 раз и AUC в 50 раз.
Эритромицин. Одновременное применение буспирона и эритромицина приводило к увеличению Cmax буспирона в 5 раз и AUC — в 6 раз.
Итраконазол. Одновременное применение буспирона и итраконазола приводило к увеличению Cmax буспирона в 13 раз и AUC — в 19 раз.
Дилтиазем. Одновременное применение буспирона и дилтиазема приводило к увеличению Cmax буспирона в 4 раза и AUC — в 5,3 раза.
Верапамил. Одновременное применение буспирона и верапамила приводило к увеличению Cmax и AUC буспирона — в 3,4 раза.
Циметидин. Одновременное применение буспирона и циметидина приводило к увеличению Cmax буспирона на 40%, Tmax — вдвое, но AUC практически не изменялся.
При применении буспирона вместе с вышеупомянутыми средствами увеличивается выраженность терапевтического эффекта и повышается токсичность буспирона, поэтому рекомендуется снижать дозу буспирона (например 2,5 мг 2 раза в сутки).
Рифампицин. Одновременное применение буспирона и рифампицина приводило к уменьшению Cmax буспирона на 83,9% и AUC — на 89,6%.
Ингибиторы и индукторы CYР 3A4. Кетоконазол или ритонавир ингибируют метаболизм буспирона и повышают его плазменные уровни.
Если буспирон применяют вместе с ингибитором CYР 3A4, его дозу рекомендуется снизить.
Индукторы CYР 3A4, например дексаметазон, фенитоин, фенобарбитал или карбамазепин, могут увеличить скорость метаболизма буспирона. В таком случае необходимо повысить дозу буспирона для сохранения его анксиолитической эффективности.
Ингибиторы обратного захвата серотонина. Не выявлено ни одного случая опасного применения буспирона с антидепрессантами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Получены отдельные сообщения о возникновении приступов при их длительном применении с буспироном.
Галоперидол. Одновременное применение буспирона и галоперидола приводило к повышению концентрации галоперидола в плазме крови.
Тразодон. Сообщается, что у некоторых пациентов при одновременном применении тразодона с буспироном повышалась активность АлАТ в 3 раза. Однако такое повышение печеночных трансаминаз не подтверждено клиническими исследованиями.
Диазепам. При одновременном применении диазепама и буспирона уровень первого в плазме крови несколько повышается, а также могут возникнуть побочные эффекты: головокружение, головная боль, тошнота.
Во время лечения буспироном следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Пациентам во время лечения не рекомендуется употреблять в больших количествах грейпфрутовый сок, поскольку это может привести к повышению уровня буспирона в плазме крови и повышению частоты или тяжести побочных эффектов.
Передозировка
симптомы: тошнота, рвота, головокружение, сонливость, повышенная утомляемость, миоз, нарушения со стороны ЖКТ, потеря сознания. Тяжелые осложнения не отмечали даже при приеме суточной дозы до 2400 мг.
Лечение: промывание желудка, мониторинг дыхания, пульса, АД. Симптоматическая терапия. Специфический антидот отсутствует. Буспирон не выводится с помощью гемодиализа. На основе полученного опыта применения препарата передозировка высокими дозами (разовая доза — 375 мг перорально) не обязательно вызывает тяжелые симптомы.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C в защищенном от света месте.