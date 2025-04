из-за недостаточности соответствующих клинических данных сочетанное применение буспирона с антигипертензивными, нейролептическими средствами, антидепрессантами, гипогликемическими средствами, антикоагулянтами, пероральными контрацептивными и сердечными гликозидами возможно только в условиях тщательного медицинского наблюдения. Буспирон нельзя применять одновременно с бензодиазепинами и другими седативными средствами.

Комбинация с ингибиторами МАО не рекомендуется в связи с риском возникновения гипертонического криза. Поскольку буспирон главным образом метаболизируется цитохромом P450, мощные ингибиторы этого фермента могут повысить биодоступность буспирона.

Нефазодон. Одновременное применение буспирона и нефазодона приводило к увеличению C max буспирона в плазме крови в 20 раз и AUC в 50 раз.

Эритромицин. Одновременное применение буспирона и эритромицина приводило к увеличению C max буспирона в 5 раз и AUC — в 6 раз.

Итраконазол. Одновременное применение буспирона и итраконазола приводило к увеличению C max буспирона в 13 раз и AUC — в 19 раз.

Дилтиазем. Одновременное применение буспирона и дилтиазема приводило к увеличению C max буспирона в 4 раза и AUC — в 5,3 раза.

Верапамил. Одновременное применение буспирона и верапамила приводило к увеличению C max и AUC буспирона — в 3,4 раза.

Циметидин. Одновременное применение буспирона и циметидина приводило к увеличению C max буспирона на 40%, Tmax — вдвое, но AUC практически не изменялся.

При применении буспирона вместе с вышеупомянутыми средствами увеличивается выраженность терапевтического эффекта и повышается токсичность буспирона, поэтому рекомендуется снижать дозу буспирона (например 2,5 мг 2 раза в сутки).

Рифампицин. Одновременное применение буспирона и рифампицина приводило к уменьшению C max буспирона на 83,9% и AUC — на 89,6%.

Ингибиторы и индукторы CYР 3A4. Кетоконазол или ритонавир ингибируют метаболизм буспирона и повышают его плазменные уровни.

Если буспирон применяют вместе с ингибитором CYР 3A4, его дозу рекомендуется снизить.

Индукторы CYР 3A4, например дексаметазон, фенитоин, фенобарбитал или карбамазепин, могут увеличить скорость метаболизма буспирона. В таком случае необходимо повысить дозу буспирона для сохранения его анксиолитической эффективности.

Ингибиторы обратного захвата серотонина. Не выявлено ни одного случая опасного применения буспирона с антидепрессантами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Получены отдельные сообщения о возникновении приступов при их длительном применении с буспироном.

Галоперидол. Одновременное применение буспирона и галоперидола приводило к повышению концентрации галоперидола в плазме крови.

Тразодон. Сообщается, что у некоторых пациентов при одновременном применении тразодона с буспироном повышалась активность АлАТ в 3 раза. Однако такое повышение печеночных трансаминаз не подтверждено клиническими исследованиями.

Диазепам. При одновременном применении диазепама и буспирона уровень первого в плазме крови несколько повышается, а также могут возникнуть побочные эффекты: головокружение, головная боль, тошнота.

Во время лечения буспироном следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Пациентам во время лечения не рекомендуется употреблять в больших количествах грейпфрутовый сок, поскольку это может привести к повышению уровня буспирона в плазме крови и повышению частоты или тяжести побочных эффектов.