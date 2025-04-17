Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
286,94
Экономия при брони: -13,47 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
806,80
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
466,86
Экономия при брони: -80,19 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
856,98
Экономия при брони: -125,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
433,90
Экономия при брони: -23,90 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
143,45
Экономия при брони: -8,12 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
428,60
Экономия при брони: -18,60 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
808,90
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
290,64
Экономия при брони: -39,23 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
853,32
Экономия при брони: -121,54 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
409,50
Экономия при брони: -43,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
466,16
Экономия при брони: -55,39 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
519,50
Экономия при брони: -31,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
439,89
Экономия при брони: -17,11 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
848,80
Экономия при брони: -48,80 грн