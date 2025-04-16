Николаев (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
128,15
Экономия при брони: -7,16 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
256,31
Экономия при брони: -27,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
363,89
Экономия при брони: -53,33 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
430,36
Экономия при брони: -59,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
455,98
Экономия при брони: -33,53 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
854,96
Экономия при брони: -55,23 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
75,19
Экономия при брони: -4,75 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
864,59
Экономия при брони: -64,86 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
472,15
Экономия при брони: -99,61 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
461,73
Экономия при брони: -83,11 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
454,16
Экономия при брони: -59,26 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
431,40
Экономия при брони: -49,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
812,70
Экономия при брони: -93,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
462,83
Экономия при брони: -40,48 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
849,59
Экономия при брони: -80,82 грн