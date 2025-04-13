Харьков (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
436,73
Экономия при брони: -31,59 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
830,69
Экономия при брони: -62,38 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
453,52
Экономия при брони: -47,59 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
716,45
Экономия при брони: -76,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
142,76
Экономия при брони: -6,08 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
824,10
Экономия при брони: -55,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
426,90
Экономия при брони: -15,20 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
808,00
Экономия при брони: -39,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Первая аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
364,77
Экономия при брони: -21,82 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
804,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
378,66
Экономия при брони: -33,43 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
849,47
Экономия при брони: -91,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
452,00
Экономия при брони: -49,99 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
841,23
Экономия при брони: -43,25 грн