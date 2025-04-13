Киев
Спитомин® (Spitomin)

Спитомин® (Spitomin)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 241 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
404,28 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
741,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
416,76 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
784,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
390,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
436,73
Экономия при брони: -31,59 грн
405,14 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
830,69
Экономия при брони: -62,38 грн
768,31 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
378,24 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
721,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
371,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
453,52
Экономия при брони: -47,59 грн
405,93 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
716,45
Экономия при брони: -76,01 грн
640,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
142,76
Экономия при брони: -6,08 грн
136,68 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
824,10
Экономия при брони: -55,50 грн
768,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
405,84 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
740,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
426,90
Экономия при брони: -15,20 грн
411,70 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
808,00
Экономия при брони: -39,40 грн
768,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
376,02 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
719,58 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
726,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
364,77
Экономия при брони: -21,82 грн
342,95 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
804,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
404,40 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
739,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
378,66
Экономия при брони: -33,43 грн
345,23 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
849,47
Экономия при брони: -91,19 грн
758,27 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
405,42 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
394,26 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
375,54 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
715,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
411,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
786,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
452,00
Экономия при брони: -49,99 грн
402,01 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
841,23
Экономия при брони: -43,25 грн
797,98 грн
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