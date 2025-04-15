Львов (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
425,90 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
782,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
387,39
Экономия при брони: -54,29 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
884,57
Экономия при брони: -113,07 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
427,10
Экономия при брони: -35,30 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
802,40
Экономия при брони: -62,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
397,50
Экономия при брони: -5,70 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
833,20
Экономия при брони: -92,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
425,80
Экономия при брони: -34,00 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
812,50
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
370,49
Экономия при брони: -47,66 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
876,52
Экономия при брони: -114,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
425,90 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
882,74
Экономия при брони: -103,76 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
71,21
Экономия при брони: -6,18 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
809,20
Экономия при брони: -68,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
428,90
Экономия при брони: -37,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
804,30
Экономия при брони: -63,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,70
Экономия при брони: -32,90 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
792,50
Экономия при брони: -52,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
71,36
Экономия при брони: -5,93 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
807,50
Экономия при брони: -67,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
438,20
Экономия при брони: -46,40 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
808,60
Экономия при брони: -68,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
285,74
Экономия при брони: -24,41 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
828,30
Экономия при брони: -87,90 грн