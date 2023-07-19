анксиолитическое средство. Устраняет психические и вегетативные симптомы страха. Механизм действия окончательно не выяснен, однако известно, что буспирон действует иначе, чем бензодиазепины и другие анксиолитические средства. Проявляет выраженное сродство к серотониновым рецепторам 5НТ 1А и умеренное — к дофаминовым рецепторам D2 в головном мозге. Не оказывает противосудорожного и миорелаксирующего действия, не вызывает привыкания. После прекращения применения буспирона не возникает абстиненции.