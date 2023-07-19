БУСПИРОН (BUSPIRONUM) Действующее вещество
анксиолитическое средство. Устраняет психические и вегетативные симптомы страха. Механизм действия окончательно не выяснен, однако известно, что буспирон действует иначе, чем бензодиазепины и другие анксиолитические средства. Проявляет выраженное сродство к серотониновым рецепторам 5НТ1А и умеренное — к дофаминовым рецепторам D2 в головном мозге. Не оказывает противосудорожного и миорелаксирующего действия, не вызывает привыкания. После прекращения применения буспирона не возникает абстиненции.
тревожные состояния различного происхождения, особенно неврозы, сопровождающиеся чувством тревоги, опасности, беспокойства, напряжения, ухудшением сна, раздражительностью, а также соматическими нарушениями.
в начале лечения назначают внутрь по 5 мг 3 раза в сутки. Для достижения максимального терапевтического эффекта суточную дозу повышают на 5 мг с интервалом 2–3 дня; оптимальная суточная доза обычно составляет 20–30 мг; максимальная — 45 мг.
повышенная чувствительность к буспирону, тяжелые заболевания печени, нарушения функции почек, остроугольная глаукома, миастения, эпилепсия, период кормления грудью, возраст до 18 лет.
головокружение, тошнота, сухость слизистой оболочки полости рта, головная боль, тахикардия, раздражительность, возбуждение или сонливость, повышенная утомляемость. Буспирон не вызывает лекарственной зависимости, однако при внезапной его отмене могут развиться побочные эффекты, описанные выше.
буспирон не является антипсихотическим средством.
Не предотвращает развития симптомов абстиненции, обусловленных длительным применением бензодиазепинов; до начала лечения буспироном следует постепенно прекратить применение анксиолитических лекарственных средств.
Буспирон влияет на психофизические способности организма, снижая концентрацию внимания и быстроту реакции, особенно при одновременном употреблении алкоголя или приеме препаратов, угнетающих ЦНС.
Не следует назначать буспирон в период беременности при отсутствии абсолютных показаний к его применению. Во время лечения буспироном необходимо прервать кормление грудью.
не следует назначать одновременно с ингибиторами МАО ввиду повышения риска развития АГ. Буспирон повышает концентрацию галоперидола в сыворотке крови. При сочетанном применении с тразодоном в 3–6 раз повышается уровень AлАТ.
при приеме буспирона в дозе 375 мг/сут отмечаются тошнота, рвота, головокружение, сонливость, миоз, нарушение функции пищеварительного тракта. Проводят промывание желудка, назначают симптоматическую терапию.