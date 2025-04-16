Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
437,18
Экономия при брони: -46,78 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
738,00
Экономия при брони: -55,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
402,53
Экономия при брони: -19,35 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
449,98
Экономия при брони: -59,72 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
434,14
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
460,94
Экономия при брони: -77,66 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
847,26
Экономия при брони: -44,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
447,48
Экономия при брони: -36,08 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
246,12
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
200,44
Экономия при брони: -16,45 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
449,88
Экономия при брони: -61,69 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
365,52
Экономия при брони: -19,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
847,50
Экономия при брони: -94,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
450,45
Экономия при брони: -62,26 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
703,80
Экономия при брони: -90,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis