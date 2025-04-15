Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
438,00
Экономия при брони: -98,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
471,62
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
137,24
Экономия при брони: -17,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
860,95
Экономия при брони: -115,47 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
297,49
Экономия при брони: -27,18 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
436,85
Экономия при брони: -52,46 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
396,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
738,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
396,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
836,40
Экономия при брони: -99,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
434,53
Экономия при брони: -16,21 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
831,82
Экономия при брони: -29,61 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
200,75
Экономия при брони: -4,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
378,78
Экономия при брони: -56,29 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
738,63
Экономия при брони: -44,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
440,84
Экономия при брони: -55,93 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
820,75
Экономия при брони: -61,32 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
382,65
Экономия при брони: -54,47 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
836,62
Экономия при брони: -82,73 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
424,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
801,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
454,25
Экономия при брони: -60,42 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
864,94
Экономия при брони: -143,89 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
468,40
Экономия при брони: -44,07 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
858,85
Экономия при брони: -55,74 грн