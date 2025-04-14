Одесса (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
442,23
Экономия при брони: -17,54 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
566,41
Экономия при брони: -30,94 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 52 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
439,93
Экономия при брони: -15,34 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
830,29
Экономия при брони: -56,29 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
440,27
Экономия при брони: -37,93 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
849,62
Экономия при брони: -109,12 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
442,90
Экономия при брони: -35,70 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
438,54
Экономия при брони: -35,78 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
828,84
Экономия при брони: -81,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
426,10 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
852,83
Экономия при брони: -94,46 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
433,50
Экономия при брони: -26,30 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
809,50
Экономия при брони: -43,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
441,80
Экономия при брони: -38,78 грн
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis
845,73
Экономия при брони: -98,42 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Спитомин® таблетки 5 мг блистер №60
Egis
Спитомин® таблетки 10 мг блистер №60
Egis