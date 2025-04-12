Оксолин-Дарница (Oxolinum-Darnitsa)
Оксолин-Дарница инструкция по применению
Состав
Оксолин - 2,5 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Оксолин-Дарница — противовирусное средство для наружного применения. Обладает вирусоцидной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно типа А2) с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса. К действию оксолина чувствительны также вирусы Herpes simplex, опоясывающего герпеса, аденовирусы, вирусы инфекционных бородавок и контагиозного моллюска.
Фармакокинетика. Лекарственное средство нетоксично, при местном применении системного действия не выявлено, в организме не накапливается. При нанесении на слизистую оболочку всасывается 20% лекарственного средства, выделяется в основном почками в течение 1 сут.
Показания Оксолин-Дарница
профилактика гриппа, лечение вирусного ринита.
Применение Оксолин-Дарница
профилактика гриппа: мазь наносят на слизистую оболочку носа ежедневно 2–3 раза в сутки на протяжении 25 дней или при контакте с больными.
Лечение вирусного ринита: мазь наносят на слизистую оболочку носа ежедневно 2–3 раза в сутки на протяжении 3–4 дней.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам лекарственного средства.
Побочные эффекты
в месте нанесения мази может возникать ощущение жжения, которое быстро проходит; ринорея; окраска слизистой оболочки в синий цвет.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Данные по безопасности и эффективности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Препарат нежелательно применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Данные по безопасности и эффективности применения лекарственного средства у детей отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Оксолин не влияет на скорость нервно-мышечной проводимости, в рекомендованных дозах его можно применять у лиц, управляющих транспортными средствами и работающих со сложными механизмами.
Взаимодействия
одновременное интраназальное применение с адреномиметическими интраназальными средствами может привести к пересушиванию слизистой оболочки носа.
Передозировка
о случаях передозировки до настоящего времени не сообщалось.
Симптомы: возможны ощущение жжения слизистой оболочки носа и ринорея.
Лечение: прекратить применение мази, остатки средства смыть теплой водой.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 8 °С.