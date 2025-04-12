применение в период беременности и кормления грудью. Данные по безопасности и эффективности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Препарат нежелательно применять в период беременности и кормления грудью.

Дети. Данные по безопасности и эффективности применения лекарственного средства у детей отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Оксолин не влияет на скорость нервно-мышечной проводимости, в рекомендованных дозах его можно применять у лиц, управляющих транспортными средствами и работающих со сложными механизмами.