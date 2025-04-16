Оксолин-Дарница (Oxolinum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
88,57
Экономия при брони: -4,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
79,10
Экономия при брони: -4,13 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
70,64
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
75,00
Экономия при брони: -3,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
75,37
Экономия при брони: -4,19 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
74,92
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
73,15
Экономия при брони: -4,26 грн