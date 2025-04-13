Оксолин-Дарница (Oxolinum-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
84,10
Экономия при брони: -6,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
2.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
3.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 127-А
3.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
76,04
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница