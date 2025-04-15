Оксолин-Дарница (Oxolinum-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
73,99
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
78,06
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
75,85
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
77,65
Экономия при брони: -3,02 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
4.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
77,88
Экономия при брони: -3,69 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека шар@
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
76,05
Экономия при брони: -6,63 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
75,02
Экономия при брони: -5,60 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Запорожье, ул. Базарная, 28
4.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
76,23
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
72,22
Экономия при брони: -4,44 грн
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Теннисная, 13
5.2 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
77,28
Экономия при брони: -3,13 грн