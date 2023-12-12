при аденовирусном кератоконъюнктивите (в составе комбинированной терапии) оксолин в форме мази 0,25% закладывают за веки 3–4 раза в сутки. При кератите, вызванном вирусом простого герпеса и вирусом Herpes zoster, применяют оксолин в форме 0,25% мази (первые 3–4 дня).

При вирусном рините на слизистую оболочку носа наносят оксолин в форме мази 0,25% (2–3 раза в сутки на протяжении 3–4 сут).