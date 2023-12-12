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Активные вещества — “О”ОКСОЛИН* (OXOLINUM*)

ОКСОЛИН* (OXOLINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 8 препаратов
Оксолин-Дарница мазь, 2,5 мг/г, туба, 10 г, № 1; Дарница
Оксолин-Дарница Мазь, 2,5 мг/г, туба, 10 г, № 1 Дарница
В 824 аптеках
от 48,24 грн
Цены в аптеках
Оксолиновая мазь мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Оксолиновая мазь Мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 344 аптеках
от 33,31 грн
Цены в аптеках
Оксолин лаванда мазь, 2,5 мг/г, туба алюминиевая, 10 г, № 1; Сперко Украина
Оксолин лаванда Мазь, 2,5 мг/г, туба алюминиевая, 10 г, № 1 Сперко Украина
В 146 аптеках
от 55,20 грн
Цены в аптеках
Оксолиновая мазь мазь, 2,5 мг/г, туба, 10 г, № 1; Тернофарм
Оксолиновая мазь Мазь, 2,5 мг/г, туба, 10 г, № 1 Тернофарм
В 97 аптеках
от 27,95 грн
Цены в аптеках
Оксолин мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1; Лубныфарм
Оксолин Мазь, 0,25 %, туба, 10 г, № 1 Лубныфарм
В 61 аптеке
от 31,52 грн
Цены в аптеках
Оксолиновая мазь мазь, 0,25 %, туба, 10 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Тернофарм
Оксолиновая мазь Мазь, 0,25 %, туба, 10 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Тернофарм
В 8 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Оксолиновая мазь мазь, 0,25 %, контейнер, 10 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Оксолиновая мазь Мазь, 0,25 %, контейнер, 10 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 20 аптеках других городов
от 46,20 грн
Цены в других городах
Оксолин мазь, 2,5 мг/г, туба, 10 г, пачка картонная, пачка картон., № 1; Красная звезда
Оксолин Мазь, 2,5 мг/г, туба, 10 г, пачка картонная, пачка картон., № 1 Красная звезда
Нет в наличии
Форма выпуска: мазь.

оксолин — противовирусное средство для местного применения. Обладает вирицидным действием в отношении вирусов гриппа, простого герпеса, Herpes zoster и др. Нетоксичен.

вирусные поражения глаз (аденовирусный кератоконъюнктивит, вирусный кератит и др.), простой герпес, Herpes zoster, контагиозный моллюск, вирусный ринит, дерматоз, бородавки, герпетиформный дерматит Дюринга, чешуйчатый лишай, остроконечные кондиломы, а также для профилактики гриппа.

при аденовирусном кератоконъюнктивите (в составе комбинированной терапии) оксолин в форме мази 0,25% закладывают за веки 3–4 раза в сутки. При кератите, вызванном вирусом простого герпеса и вирусом Herpes zoster, применяют оксолин в форме 0,25% мази (первые 3–4 дня).
При вирусном рините на слизистую оболочку носа наносят оксолин в форме мази 0,25% (2–3 раза в сутки на протяжении 3–4 сут).

повышенная чувствительность к оксолину.

возможно кратковременное жжение слизистой оболочки. Такой же эффект может наблюдаться при аппликации мази на патологически измененную кожу.