ОКСОЛИН* (OXOLINUM*) Действующее вещество
оксолин — противовирусное средство для местного применения. Обладает вирицидным действием в отношении вирусов гриппа, простого герпеса, Herpes zoster и др. Нетоксичен.
вирусные поражения глаз (аденовирусный кератоконъюнктивит, вирусный кератит и др.), простой герпес, Herpes zoster, контагиозный моллюск, вирусный ринит, дерматоз, бородавки, герпетиформный дерматит Дюринга, чешуйчатый лишай, остроконечные кондиломы, а также для профилактики гриппа.
при аденовирусном кератоконъюнктивите (в составе комбинированной терапии) оксолин в форме мази 0,25% закладывают за веки 3–4 раза в сутки. При кератите, вызванном вирусом простого герпеса и вирусом Herpes zoster, применяют оксолин в форме 0,25% мази (первые 3–4 дня).
При вирусном рините на слизистую оболочку носа наносят оксолин в форме мази 0,25% (2–3 раза в сутки на протяжении 3–4 сут).
повышенная чувствительность к оксолину.
возможно кратковременное жжение слизистой оболочки. Такой же эффект может наблюдаться при аппликации мази на патологически измененную кожу.