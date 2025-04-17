Оксолин-Дарница (Oxolinum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
73,22
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
80,56
Экономия при брони: -5,91 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
84,00
Экономия при брони: -9,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
84,00
Экономия при брони: -9,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
В городах рядом
Городская семейная аптека
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Славутич, пл. Привокзальная, 7/2
37.2 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Козелец, ул. Соборности, 53/4
65.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
81,65
Экономия при брони: -3,46 грн