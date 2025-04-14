Оксолин-Дарница (Oxolinum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
4.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
4.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
6.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
6.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
6.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
6.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница