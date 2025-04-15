Оксолин-Дарница (Oxolinum-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
76,60
Экономия при брони: -2,65 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
74,89
Экономия при брони: -3,55 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
84,10
Экономия при брони: -8,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
95,60
Экономия при брони: -2,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
84,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 178
3.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница