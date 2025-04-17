Оксолин-Дарница (Oxolinum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Винница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
81,00
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
78,50
Экономия при брони: -3,53 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
95,60
Экономия при брони: -2,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
84,00
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Тимофеевская, 4
6.2 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 104
6.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Гнивань, ул. Соборная, 55
19.6 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, 56
20.1 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
84,00
Экономия при брони: -9,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
24.9 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Браилов, ул. Монастырская, 26-А
28.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 22
40.8 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Летописная, 1/32
53.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Оксолин-Дарница мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарница
67,55
Экономия при брони: -2,59 грн