Азимед® капсулы (Azimed® capsules) (166533) - инструкция по применению ATC-классификация
Азимед капсулы инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Азитромицин является макролидным антибиотиком, который относится к группе азалидов. Молекула образуется в результате введения атома азота в лактоновое кольцо эритромицина А. Механизм действия азитромицина состоит в ингибировании синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и ингибирования транслокации пептидов.
Механизм резистентности. Полная перекрестная резистентность существует среди Streptococcus pneumoniae, β-гемолитического стрептококка группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам.
Распространенность приобретенной резистентности может быть разной в зависимости от местности и времени для выделенных видов, поэтому локальная информация о резистентности необходима, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости можно обратиться за квалифицированным советом, если местная распространенность резистентности такова, что эффективность препарата при лечении по крайней мере некоторых типов инфекций, является сомнительной.
Спектр антимикробного действия азитромицина
|Чувствительные виды
|Аэробные грамположительные бактерии
|Staphylococcus aureus метициллинчувствительный
|Streptococcus pneumoniae пенициллинчувствительный
|Streptococcus pyogenes
|Аэробные грамотрицательные бактерии
|Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
|Legionella pneumophila
|Moraxella catarrhalis
|Pasteurella multocida
|Анаэробные бактерии
|Clostridium perfringens
|Fusobacterium spp.
|Prevotella spp.
|Porphyriomonas spp.
|Другие микроорганизмы
|Chlamydia trachomatis
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
|Виды, которые могут приобретать резистентность
|Аэробные грамположительные бактерии
|Streptococcus pneumoniae с промежуточной чувствительностью к пенициллину и пенициллинрезистентный
|Резистентные организмы
|Аэробные грамположительные бактерии
|Enterococcus faecalis
|Стафилококки MRSA, MRSE*
|Анаэробные бактерии
|Группа бактероидов Bacteroides fragilis
*Метициллинрезистентный золотистый стафилококк имеет очень высокую распространенность приобретенной устойчивости к макролидам и указан здесь из-за редкой чувствительности к азитромицину.
Фармакокинетика. Биодоступность после перорального приема составляет приблизительно 37%. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема препарата.
При приеме внутрь азитромицин распределяется по всему организму. В фармакокинетических исследованиях показано, что концентрация азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что свидетельствует о значительном связывании препарата с тканями.
Связывание с белками плазмы крови варьирует в зависимости от плазменных концентраций и составляет от 12% при 0,5 мкг/мл до 52% при 0,05 мкг/мл в плазме крови. Кажущийся объем распределения в состоянии равновесия (VVss) составляет 31,1 л/кг. Конечный T½ из плазмы крови полностью отражает T½ из тканей на протяжении 2–4 дней.
Примерно 12% дозы азитромицина, введенной в/в, выделяются в неизменном виде с мочой на протяжении следующих 3 дней. Особенно высокие концентрации неизменного азитромицина выявлены в желчи человека. Также в желчи выявлены 10 метаболитов, которые образовывались с помощью N- и O-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона и расщепления кладинозы конъюгата. Сравнение результатов жидкостной хроматографии и микробиологических анализов показало, что метаболиты азитромицина микробиологически не активны.
Показания Азимед капсулы
вызванные чувствительными к азитромицину микроорганизмами инфекции:
- ЛОР-органов (бактериальный фарингит/тонзиллит, синусит, средний отит);
- дыхательных путей (бактериальный бронхит, негоспитальная пневмония);
- кожи и мягких тканей: мигрирующая эритема (начальная стадия болезни Лайма), рожа, импетиго, вторичный пиодерматоз;
- передающиеся половым путем: неосложненные генитальные инфекции, вызванные Chlamydia trachomatis.
Применение Азимед капсулы
препарат применять внутрь 1 раз в сутки за 1 ч до или через 2 ч после еды, поскольку одновременный прием с пищей нарушает всасывание азитромицина.
При применении капсулы не вскрывать и не делить.
Взрослым, лицам пожилого возраста и детям с массой тела >45 кг:
- при инфекциях ЛОР-органов и дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) общая доза азитромицина составляет 1500 мг: 500 мг (2 капсулы за 1 прием) в сутки на протяжении 3 дней;
- при мигрирующей эритеме общая доза азитромицина составляет 3 г: 1 раз в сутки на протяжении 5 дней: 1-й день — 1 г (4 капсулы по 250 мг за 1 прием), со 2-го по 5-й день — по 500 мг (2 капсулы по 250 мг за 1 прием);
- при инфекциях, передающихся половым путем, общая доза азитромицина составляет: 1 г однократно (4 капсулы по 250 мг за 1 прием).
В случае пропуска приема 1 дозы препарата пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а следующие — с интервалами в 24 ч.
Пациенты пожилого возраста. Лицам пожилого возраста нет необходимости изменять дозу препарата. Поскольку пациенты пожилого возраста могут входить в группы риска нарушений электрической проводимости сердца, рекомендуется соблюдать осторожность при применении азитромицина в связи с риском развития аритмии, в том числе torsade de pointe.
Почечная недостаточность. У пациентов с незначительным нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации — 10–80 мл/мин) нет необходимости изменять дозировку препарата. Азитромицин необходимо с осторожностью назначать пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин).
Печеночная недостаточность. Поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью, препарат не следует применять у пациентов с серьезными заболеваниями печени. Исследований, связанных с применением препарата у этих пациентов, не проводилось.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу, любому другому компоненту препарата или другим макролидным и кетолидным антибиотикам. Из-за теоретической вероятности эрготизма азитромицин не следует назначать одновременно с производными спорыньи.
Побочные эффекты
обычно азитромицин переносится хорошо. При приеме препаратов азитромицина отмечали следующие побочные реакции.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сообщалось о случаях возникновения ощущения сердцебиения, пароксизмальной желудочковой тахикардии по типу пируэт, аритмии, включая желудочковую тахикардию и развитие артериальной гипотензии.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, язвы в ротовой полости, гиперсекреция слюны, отрыжка, дисфагия, тошнота, диарея, боль в животе, метеоризм, рвота, диспепсия, гастрит, запор, псевдомембранозный колит, панкреатит, изменения цвета языка.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, нарушения функции печени, печеночная недостаточность, которая редко приводит к летальному исходу, фульминантный и некротический гепатит, холестатическая желтуха.
Неврологические нарушения: головокружение, головная боль, парестезии, дисгевзия, гипестезия, сонливость, бессонница, обморок, судороги, психомоторная гиперактивность, аносмия, агевзия, паросмия, миастения гравис.
Психические нарушения: нервозность, тревожное возбуждение, агрессивность и тревога, беспокойство, делирий, галлюцинации.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нарушения слуха, включая глухоту, звон в ушах, вертиго.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия.
Со стороны органов дыхания: диспноэ, носовое кровотечение, пневмония, фарингит, нарушение функции дыхания, ринит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, дерматит, сухость кожи, гипергидроз, синдром Стивенса — Джонсона, фоточувствительность, крапивница, токсический эпидермальный некролиз, полиморфная эритема.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: боль в суставах, остеоартрит, миалгия, боль в спине, боль в шее.
Со стороны мочевыделительной системы: дизурия, боль в почках, ОПН и интерстициальный нефрит.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: маточное кровотечение, тестикулярные нарушения.
Инфекции и инвазии: кандидоз, в том числе кандидоз ротовой полости; вагинальная инфекция, грибковая инфекция, бактериальная инфекция, гастроэнтерит.
Аллергические реакции: повышенная чувствительность, анафилактические реакции, ангионевротический отек.
Системные нарушения: повышенная утомляемость, анорексия, боль в груди, отеки, недомогание, астения, приливы, отек лица, гипертермия, боль, периферические отеки.
Изменения со стороны лабораторных показателей: лимфоцитопения, эозинофилия, повышение уровня базофилов, повышение уровня моноцитов, нейтрофилов, тромбоцитов, снижение уровня гематокрита, уменьшение количества бикарбонатов крови, повышение АлАТ, АсАТ, ЩФ, бикарбоната, отклонение уровня натрия, повышение билирубина, креатинина и мочевины в крови, повышение уровня хлоридов, глюкозы, а также изменения уровня калия в крови, удлинение интервала Q–T на ЭКГ.
Особые указания
аллергические реакции. Как и в случае с эритромицином и другими макролидными антибиотиками, сообщалось о редких серьезных аллергических реакциях, включая ангионевротический отек и анафилаксию (в редких случаях — с летальным исходом). Некоторые из этих реакций, обусловленных приемом азитромицина, вызывали рецидивирующие симптомы и требовали более длительного наблюдения и лечения пациента.
Нарушение функции печени. Поскольку азитромицин выделяется преимущественно печенью, пациентам с тяжелыми заболеваниями печени принимать препарат необходимо с осторожностью. Сообщалось о случаях фульминантного гепатита, который вызывал опасное для жизни нарушение функций печени, при приеме азитромицина. Возможно, некоторые пациенты в анамнезе имели заболевания печени или применяли другие гепатотоксические лекарственные средства.
При появлении признаков нарушения функции печени, таких как быстроразвивающаяся астения, в сочетании с желтухой, потемнением мочи, склонностью к кровотечениям или печеночной энцефалопатией необходимо проводить анализы/пробы функции печени.
В случае выявления нарушения функции печени применение азитромицина следует прекратить.
Спорынья. У пациентов, принимавших производные спорыньи, одновременный прием с макролидными антибиотиками обусловливал быстрое развитие эрготизма. Данные, подтверждающие взаимодействие между производными спорыньи и азитромицином, отсутствуют. Однако вследствие теоретической возможности развития эрготизма у лиц, принимающих макролиды и производные спорыньи, при лечении азитромицином следует воздержаться от приема производных спорыньи.
Суперинфекции. Как и в случае с другими антибиотиками, рекомендуется проводить наблюдение признаков суперинфекции, вызванной нечувствительными микроорганизмами, в том числе грибами.
При приеме почти всех антибактериальных препаратов, включая азитромицин, сообщалось о Clostridium difficile-ассоциированной диарее (CDAD), серьезность которой варьировала от слабовыраженной диареи до проявлений колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными препаратами изменяет нормальную флору в толстом кишечнике, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile продуцирует токсины А и В, которые приводят к развитию CDAD. Штаммы C. difficile, гиперпродуцирующие токсины, являются причиной повышенного уровня заболеваемости и летальности, поскольку эти инфекции могут быть резистентными к антимикробной терапии и требовать проведения колэктомии. Необходимо учитывать возможность развития CDAD у всех пациентов с диареей, вызванной применением антибиотиков. Необходимо тщательное ведение истории болезни, поскольку, как сообщалось, CDAD может сохраняться на протяжении 2 мес после приема антибактериальных препаратов.
Нарушение функции почек. У пациентов с тяжелой дисфункцией почек (уровень клубочковой фильтрации <10 мл/мин) отмечали увеличение системной экспозиции азитромицина на 33%.
Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, повышавшее риск развития аритмии и трепетания/фибрилляция желудочков (torsade de pointes), наблюдалось при лечении другими макролидными антибиотиками. Подобный эффект азитромицина нельзя полностью исключить у пациентов с повышенным риском удлиненной сердечной реполяризации, поэтому следует с осторожностью назначать лечение пациентам:
- с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала Q–T;
- одновременно принимающим другие препараты, удлиняющие интервал Q–T, например антиаритмические препараты класса Iа (хинидин и прокаинамид) и III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд и терфенадин, нейролептики (пимозид), антидепрессанты (циталопрам), а также фторхинолоны (моксифлоксацин и левофлоксацин);
- с нарушением электролитного обмена, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;
- клинически значимой брадикардией, аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.
Миастения гравис. Сообщалось о случаях миастенического синдрома и обострения симптомов миастении у пациентов, применявших азитромицин.
Стрептококковые инфекции. Азитромицин в общем эффективен в лечении стрептококковой инфекции в ротоглотке. Относительно профилактики ревматической атаки нет данных, демонстрирующих эффективность азитромицина. Антимикробный препарат с анаэробной активностью необходимо применять в комбинации с азитромицином, если предполагается, что анаэробные микроорганизмы вызывают развитие инфекции.
Другое. Безопасность и эффективность для профилактики или лечения Mycobacterium Avium Complex у детей не установлены.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Исследования влияния на репродуктивную функцию животных выполнены при введении доз, эквивалентных умеренным токсическим дозам для материнского организма. В этих исследованиях не получено доказательств токсического влияния азитромицина на плод. Однако адекватные и хорошо контролируемые исследования у беременных отсутствуют. Поскольку исследования влияния на репродуктивную функцию животных не всегда соответствуют таковым у человека, азитромицин следует назначать в период беременности только по жизненным показаниям.
Кормление грудью. Сообщалось, что азитромицин проникает в грудное молоко, но соответствующих надлежащим образом контролируемых клинических исследований, которые давали бы возможность охарактеризовать фармакокинетику экскреции азитромицина в грудное молоко, не проводилось. Применение азитромицина в период кормления грудью возможно только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.
Фертильность. Исследование фертильности проводили на крысах; доля беременных уменьшалась после введения азитромицина. Релевантность этих данных относительно человека неизвестна.
Дети. Детям с массой тела <45 кг не рекомендуется назначать азитромицин в форме капсул.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами необходимо учитывать возможность возникновения побочных реакций со стороны нервной системы и органов чувств, таких как головокружение, сонливость, нарушение зрения.
Взаимодействия
следует с осторожностью назначать азитромицин пациентам одновременно с другими препаратами, которые могут удлинять интервал Q–T.
Антациды. При изучении одновременного действия антацидов на фармакокинетические параметры азитромицина не отмечалось изменений в биодоступности препарата, хотя его Cmax в плазме крови снижается на ≈25%. Рекомендован прием азитромицина за 1 ч до или через 2 ч после приема антацидов.
Цетиризин. У здоровых добровольцев при одновременном применении азитромицина на протяжении 5 дней с цетиризином в дозе 20 мг в равновесном состоянии не отмечалось явлений фармакокинетического взаимодействия или существенного изменения интервала Q–T.
Диданозин. При одновременном применении суточных доз в 1200 мг азитромицина с диданозином не выявлено влияния на фармакокинетику диданозина по сравнению с плацебо.
Дигоксин. Сообщалось, что одновременное применение макролидных антибиотиков, включая азитромицин, и субстратов Р-гликопротеина, таких как дигоксин, приводит к повышению уровня субстрата Р-гликопротеина в плазме крови. Соответственно, в случае одновременного применения азитромицина и дигоксина следует помнить о возможности повышения концентрации дигоксина и проводить мониторинг его уровня в плазме крови.
Зидовудин. 1000 мг одноразовые дозы и 1200 или 600 мг многоразовые дозы азитромицина не влияют на плазменную фармакокинетику и выделение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако применение азитромицина повышает концентрацию фосфорилированного зидовудина, клинически активного метаболита в мононуклеарах в периферическом кровообращении.
Спорынья. Учитывая теоретическую возможность возникновения эрготизма одновременное введение азитромицина с производными спорыньи не рекомендуется.
Азитромицин не проявляет существенного взаимодействия с печеночной системой цитохрома Р450. Считается, что препарат не имеет фармакокинетического лекарственного взаимодействия, которое наблюдается с эритромицином и другими макролидами. Азитромицин не вызывает индукции или инактивации цитохрома Р450 путем цитохром-метаболитного комплекса.
Проведены фармакокинетические исследования применения азитромицина и следующих препаратов, метаболизм которых в значительной степени происходит с участием цитохрома Р450.
Аторвастатин. Одновременное применение аторвастатина (10 мг/сут) и азитромицина (500 мг/сут) не вызывало изменения концентраций аторвастатина в плазме крови (на основе анализа ингибирования ГМГ-КоА-редуктазы).
Карбамазепин. В исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых волонтеров азитромицин не проявил значительного влияния на плазменные уровни карбамазепина или на его активные метаболиты.
Циметидин. В фармакокинетическом исследовании влияния однократного приема дозы циметидина, принятого за 2 ч до приема азитромицина, на фармакокинетику азитромицина никаких изменений его фармакокинетики не наблюдалось.
Пероральные антикоагулянты кумаринового типа. В исследовании фармакокинетического взаимодействия азитромицин не изменял антикоагулянтный эффект одноразовой дозы 15 мг варфарина, назначенного здоровым добровольцам. В постмаркетинговый период были получены сообщения о потенцировании антикоагулянтного эффекта после одновременного применения азитромицина и пероральных антикоагулянтов типа кумарина. Хотя причинная связь не установлена, следует учитывать необходимость проведения частого мониторинга протромбинового времени при назначении азитромицина пациентам, получающим пероральные антикоагулянты типа кумарина.
Циклоспорин. Некоторые из родственных макролидных антибиотиков влияют на метаболизм циклоспорина. Поскольку не проведено фармакокинетических и клинических исследований возможного взаимодействия при одновременном приеме азитромицина и циклоспорина, следует тщательно оценить терапевтическую ситуацию до назначения одновременного приема этих лекарств. Если комбинированное лечение считается оправданным, необходимо проводить тщательный мониторинг уровня циклоспорина и, соответственно, корригировать дозировку.
Эфавиренз. Одновременное применение однократной дозы азитромицина 600 мг и эфавиренза 400 мг ежедневно в течение 7 дней не вызывало каких-либо клинически значимых фармакокинетических взаимодействий.
Флуконазол. Одновременное применение однократной дозы азитромицина 1200 мг не приводит к изменению фармакокинетики однократной дозы флуконазола 800 мг. Общая экспозиция и T½ азитромицина не изменялись при одновременном применении флуконазола, однако наблюдалось клинически незначительное (18%) снижение Cmах азитромицина.
Индинавир. Одновременное применение однократной дозы азитромицина 1200 мг не оказывает статистически достоверного влияния на фармакокинетику индинавира, который принимают в дозе 800 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней.
Метилпреднизолон. В исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев азитромицин существенно не влиял на фармакокинетику метилпреднизолона.
Мидазолам. У здоровых добровольцев одновременное применение азитромицина 500 мг/сут в течение 3 дней не вызывало клинически значимых изменений фармакокинетики и фармакодинамики мидазолама.
Нелфинавир. Одновременное применение азитромицина (1200 мг) и нелфинавира в равновесных концентрациях (750 мг 3 раза в сутки) приводит к повышению концентрации азитромицина.
Клинически значимых побочных явлений не наблюдалось, соответственно, нет необходимости в коррекции дозы.
Рифабутин. Одновременное применение азитромицина и рифабутина не влияет на концентрацию этих препаратов в плазме крови. Нейтропения развивалась у субъектов, принимавших одновременно азитромицин и рифабутин. Хотя нейтропения, вероятнее всего, связана с применением рифабутина, причинная связь с одновременным приемом с азитромицином не установлена.
Силденафил. У обычных здоровых добровольцев мужского пола не получено доказательств влияния азитромицина (500 мг/сут в течение 3 дней) на значение AUC и Cmax силденафила или его основного циркулирующего метаболита.
Терфенадин. В фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. В некоторых случаях нельзя исключить возможность такого взаимодействия полностью; однако нет специальных данных о его наличии.
Теофиллин. Нет данных о клинически существенном фармакокинетическом взаимодействии при одновременном применении азитромицина и теофиллина.
Триазолам. Одновременное применение азитромицина 500 мг в 1-й день и 250 мг на 2-й день с 0,125 мг мидазолама существенно не влияло на все фармакокинетические показатели триазолама по сравнению с триазоламом и плацебо.
Триметоприм/сульфаметоксазол. Одновременное применение триметоприма/сульфаметоксазола двойной концентрации (160 мг/800 мг) в течение 7 дней с азитромицином 1200 мг на 7-е сутки не обусловило существенного влияния на Cmах, общую экспозицию или экскрецию с мочой триметоприма или сульфаметоксазола. Значения концентраций азитромицина в плазме крови соответствовали наблюдаемым в других исследованиях.
Передозировка
при передозировке азитромицина возможны такие же побочные реакции, как и при приеме его в обычных терапевтических дозах. Они могут включать диарею, тошноту, рвоту, обратимую потерю слуха.
Лечение: прием активированного угля и проведение симптоматической терапии, направленной на поддержку жизненных функций организма.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.