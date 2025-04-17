Азимед® капсулы (Azimed® capsules)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
239,81
Экономия при брони: -11,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
168,05
Экономия при брони: -30,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
178,54
Экономия при брони: -12,11 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
263,18
Экономия при брони: -11,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн