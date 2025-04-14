Азимед® капсулы (Azimed® capsules)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
164,41
Экономия при брони: -12,25 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80
Экономия при брони: -2,70 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
262,48
Экономия при брони: -16,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
255,94
Экономия при брони: -9,65 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн