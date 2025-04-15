Азимед® капсулы (Azimed® capsules)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,51
Экономия при брони: -13,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
178,90
Экономия при брони: -39,86 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
264,79
Экономия при брони: -15,98 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
168,90
Экономия при брони: -2,30 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
168,90
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум