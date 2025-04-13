Азимед® капсулы (Azimed® capsules)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
163,30
Экономия при брони: -7,23 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,64
Экономия при брони: -9,57 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум