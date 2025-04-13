Киев
Азимед® капсулы (Azimed® capsules)

Азимед® капсулы (Azimed® capsules)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 178 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
154,81 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
164,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
209,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,23 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
166,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
214,16 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
243,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
162,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
163,30
Экономия при брони: -7,23 грн
156,07 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,64
Экономия при брони: -9,57 грн
156,07 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
153,15 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
210,11 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
155,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
164,85 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
211,09 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
156,04 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
213,70 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
213,40 грн
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