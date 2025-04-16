Азимед® капсулы (Azimed® capsules)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
261,59
Экономия при брони: -14,76 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
256,40
Экономия при брони: -13,48 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
175,12
Экономия при брони: -34,70 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
242,68
Экономия при брони: -29,67 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
165,80 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн