Азимед® капсулы (Azimed® capsules)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
166,90
Экономия при брони: -35,20 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
164,44
Экономия при брони: -30,41 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,77
Экономия при брони: -15,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
155,36
Экономия при брони: -21,33 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,00 грн