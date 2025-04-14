Азимед® капсулы (Azimed® capsules)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 54 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
258,16
Экономия при брони: -9,42 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
258,39
Экономия при брони: -9,65 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
248,72
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
261,45
Экономия при брони: -26,93 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
177,07
Экономия при брони: -9,01 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
264,20
Экономия при брони: -13,46 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
167,60 грн
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
250,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум
Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Азимед® капсулы 250 мг блистер №6
Корпорация Артериум