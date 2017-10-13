препарат применять с осторожностью при артериальной гипотензии.

Вспомогательные вещества. Дротаверин-Дарница содержит 64 мг лактозы, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции нельзя применять препарат.

Реакции гиперчувствительности. Дротаверин относится к лекарственным средствам — либераторам гистамина и может вызывать неаллергические (ложноаллергические) реакции, которые не имеют иммунологических механизмов, но имитируют аллергические симптомы (феномен мимикрии). Они, как правило, связаны с неиммунным выделением гистамина, брадикинина, активацией комплемента, индукцией синтеза лейкотриенов, что, в свою очередь, индуцирует бронхоспазм и кожные проявления. Лекарственное средство следует с осторожностью назначать пациентам с аллергическими реакциями или БА в анамнезе. При появлении симптомов реакции гиперчувствительности после приема дротаверина (высыпание, зуд, отек тканей верхних дыхательных путей) следует немедленно отменить лекарственное средство и назначить соответствующую терапию. В случае появления симптомов ангионевротического отека или уртикарного высыпания следует применить пероральные антигистаминные средства.

Если известно о БА у пациента, следует ввести ингаляционный β 2 -агонист. Необходимо наблюдать за состоянием пациента на протяжении следующих 4 ч. При наличии беспрерывной рвоты и/или абдоминальной боли следует рассмотреть возможность введения эпинефрина в/м.

При в/в введении препарата пациент должен находиться в горизонтальном положении из-за риска возникновения коллапса.

Препарат применять с осторожностью при артериальной гипотензии.

Следует соблюдать осторожность при парентеральном введении препарата у беременных (см. Применение в период беременности и кормления грудью).

Препарат в форме р-ра содержит метабисульфит, который может вызывать реакции аллергического типа, включая симптомы анафилактического шока и бронхоспазм у чувствительных пациентов, особенно тех, кто имеет в анамнезе БА или аллергию.

В случае повышенной чувствительности к метабисульфиту натрия следует избегать парентерального введения препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью. Как показали результаты исследований на животных, пероральное применение препарата не вызывало никаких признаков какого-либо прямого или косвенного влияния на беременность, эмбриональное развитие, роды или послеродовое развитие. Однако необходимо с осторожностью применять препарат в период беременности. Не применять дротаверин во время родов.

Из-за отсутствия данных соответствующих исследований в период кормления грудью применение препарата не рекомендуется.

Дети. Детям в возрасте до 6 лет применение препарата противопоказано. Применение дротаверина у детей не оценивали в клинических исследованиях. Препарат в форме р-ра не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Если у пациента после применения препарата наблюдается головокружение, им следует избегать потенциально опасных занятий, таких как управление транспортными средствами и выполнение работ, требующих повышенного внимания. Следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами во время применения (особенно в/в) препарата.