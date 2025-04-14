Дротаверин-Дарница (Drotaverinum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,88
Экономия при брони: -4,02 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
110,78
Экономия при брони: -10,82 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
140,34
Экономия при брони: -9,07 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,87
Экономия при брони: -4,07 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
110,86
Экономия при брони: -10,90 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
140,44
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
142,78
Экономия при брони: -28,63 грн
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
114,90
Экономия при брони: -12,90 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
134,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
139,64
Экономия при брони: -37,66 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
129,73
Экономия при брони: -7,92 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
138,52
Экономия при брони: -24,89 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
97,62
Экономия при брони: -16,03 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
112,03
Экономия при брони: -10,86 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
136,65
Экономия при брони: -18,42 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
65,05
Экономия при брони: -3,46 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
138,89
Экономия при брони: -8,92 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
135,85
Экономия при брони: -4,61 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека шар@
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
77,55
Экономия при брони: -3,86 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
139,76
Экономия при брони: -27,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
61,29
Экономия при брони: -1,95 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
106,92
Экономия при брони: -7,48 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
108,37
Экономия при брони: -3,35 грн