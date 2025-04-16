Дротаверин-Дарница (Drotaverinum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
38,14
Экономия при брони: -4,81 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,60
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
62,83
Экономия при брони: -7,61 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
122,14
Экономия при брони: -29,77 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
112,31
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
58,00
Экономия при брони: -2,60 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
120,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
109,04
Экономия при брони: -13,37 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
128,82
Экономия при брони: -6,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
110,91
Экономия при брони: -13,61 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
138,90
Экономия при брони: -10,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
97,50
Экономия при брони: -10,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
37,29
Экономия при брони: -5,28 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
110,92
Экономия при брони: -14,59 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
48,66
Экономия при брони: -5,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
76,44
Экономия при брони: -9,91 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
107,92
Экономия при брони: -11,59 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
120,77
Экономия при брони: -12,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
136,94
Экономия при брони: -22,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
138,61
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
137,12
Экономия при брони: -9,21 грн