Дротаверин-Дарница (Drotaverinum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
74,25
Экономия при брони: -3,46 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
121,12
Экономия при брони: -7,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
73,86
Экономия при брони: -18,02 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
113,19
Экономия при брони: -17,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
48,90
Экономия при брони: -11,68 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
109,73
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
73,96
Экономия при брони: -18,13 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
107,92
Экономия при брони: -11,03 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
136,72
Экономия при брони: -8,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
108,61
Экономия при брони: -11,72 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
137,59
Экономия при брони: -9,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
123,41
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
119,68
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница