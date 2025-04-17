Дротаверин-Дарница (Drotaverinum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
114,90
Экономия при брони: -15,20 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
106,68
Экономия при брони: -3,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,60
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
34,11
Экономия при брони: -2,11 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
110,64
Экономия при брони: -14,10 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
123,28
Экономия при брони: -22,57 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
116,62
Экономия при брони: -6,23 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
138,92
Экономия при брони: -9,09 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,60
Экономия при брони: -7,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
107,75
Экономия при брони: -11,21 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
138,85
Экономия при брони: -31,82 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
108,18
Экономия при брони: -11,62 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
137,05
Экономия при брони: -9,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
110,47
Экономия при брони: -13,93 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
141,55
Экономия при брони: -11,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
134,10
Экономия при брони: -9,70 грн