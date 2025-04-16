Дротаверин-Дарница (Drotaverinum-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
135,92
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
116,08
Экономия при брони: -6,03 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
48,80
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
109,09
Экономия при брони: -6,26 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
138,80
Экономия при брони: -10,89 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
140,36
Экономия при брони: -12,45 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,60
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
134,10
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
78,48
Экономия при брони: -17,28 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
109,90
Экономия при брони: -18,24 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
142,23
Экономия при брони: -11,89 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
65,99
Экономия при брони: -3,48 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
128,10
Экономия при брони: -33,29 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
124,04
Экономия при брони: -10,36 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
64,98
Экономия при брони: -2,40 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
107,78
Экономия при брони: -12,97 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
83,32
Экономия при брони: -5,17 грн