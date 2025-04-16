Киев
Дротаверин-Дарница (Drotaverinum-Darnitsa)

Дротаверин-Дарница (Drotaverinum-Darnitsa)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
135,92
Экономия при брони: -6,79 грн
129,13 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
70,30 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
95,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
116,08
Экономия при брони: -6,03 грн
110,05 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
48,80
Экономия при брони: -3,16 грн
45,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
70,42 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
112,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
74,60 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
107,20 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
69,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
92,30 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
102,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
92,30 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
92,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
93,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
109,09
Экономия при брони: -6,26 грн
102,83 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
138,80
Экономия при брони: -10,89 грн
127,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
140,36
Экономия при брони: -12,45 грн
127,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,60
Экономия при брони: -15,10 грн
116,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
64,08 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
96,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
23,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
134,10
Экономия при брони: -17,60 грн
116,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
78,48
Экономия при брони: -17,28 грн
61,20 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
109,90
Экономия при брони: -18,24 грн
91,66 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
142,23
Экономия при брони: -11,89 грн
130,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
60,76 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
102,63 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
128,40 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
103,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
65,99
Экономия при брони: -3,48 грн
62,51 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
128,10
Экономия при брони: -33,29 грн
94,81 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
124,04
Экономия при брони: -10,36 грн
113,68 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
64,98
Экономия при брони: -2,40 грн
62,58 грн
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
107,78
Экономия при брони: -12,97 грн
94,81 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
83,32
Экономия при брони: -5,17 грн
78,16 грн
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