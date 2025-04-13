Дротаверин-Дарница (Drotaverinum-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 294 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
135,87
Экономия при брони: -14,87 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
52,96
Экономия при брони: -3,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
114,90
Экономия при брони: -9,00 грн
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
107,28
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Первая аптека
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница
131,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Дротаверин-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Дарница