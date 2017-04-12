Глюкоза-Новофарм (Glucosum-Novopharm) (166280) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюкоза-Новофарм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующее вещество: глюкоза моногидрат;
1 мл раствора содержит глюкозы моногидрата в пересчете на глюкозу безводную 50 мг;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Раствор глюкозы 5% изотоничен плазме крови и при его внутривенном введении пополняет объем циркулирующей крови, при ее потере является источником питательного материала, а также способствует выведению яда из организма. Глюкоза обеспечивает субстратное пополнения энергозатрат. При внутривенных инъекциях активизирует метаболические процессы, улучшает антитоксическую функцию печени, усиливает сократительную активность миокарда, расширяет сосуды, увеличивает диурез.
Фармакокинетика.
После введения быстро распределяется в тканях организма. Выводится почками.
Показания
- Гипер- и изотоническая дегидратация;
- у детей для предотвращения нарушений водно-электролитного баланса во время оперативных вмешательств;
- интоксикация;
- гипогликемия;
- как растворитель других совместимых растворов лекарственных средств.
Противопоказания
Раствор глюкозы 5% противопоказан пациентам с:
- гипергликемией;
- гиперчувствительностью к глюкозе.
Препарат не вводить одновременно с препаратами крови.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении с тиазидными диуретиками и фуросемидом следует учитывать их способность влиять на уровень глюкозы в сыворотке крови. Инсулин способствует попаданию глюкозы в периферические ткани. Раствор глюкозы уменьшает токсическое влияние пиразинамида на печень. Введение большого объема раствора глюкозы способствует развитию гипокалиемии, что повышает токсичность одновременно применяемых препаратов наперстянки. Глюкоза несовместима в растворах с аминофиллином, растворимыми барбитуратами, гидрокортизоном, канамицином, растворимыми сульфаниламидами, цианокобаламином.
Особенности применения
Препарат очень осторожно следует применять у больных с внутричерепными и внутриспинальными кровоизлияниями.
При продолжительном применении препарата необходим контроль уровня глюкозы в плазме крови.
С целью предупреждения возникновения гипоосмолярности плазмы крови 5% раствор глюкозы можно комбинировать с введением изотонического раствора натрия хлорида.
При введении больших доз при необходимости назначают инсулин под кожу из расчета 1 ЕД на 4–5 г глюкозы.
Содержимое флакона может быть использовано только для одного пациента. После нарушения герметичности бутылки или полиэтиленового флакона неиспользованную часть содержимого бутылки или флакона следует выбросить.
Способ применения и дозы
Препарат применять внутривенно капельно. Доза для взрослых составляет до 1500 мл в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 2000 мл. В случае необходимости максимальная скорость введения для взрослых — 150 капель в минуту (500 мл/ч).
Дети
Детям доза зависит от возраста, массы тела, состояния и лабораторных показателей.
Побочные реакции
Нарушение электролитного баланса и общие реакции организма, которые возникают при проведении массивных инфузий:
- гипокалиемия;
- гипофосфатемия;
- гипомагниемия;
- гипонатриемия;
- гиперволемия;
- гипергликемия;
- аллергические реакции (гипертермия, кожная сыпь, ангионевротический отек, шок).
Со стороны пищеварительного тракта:
очень редко — тошнота центрального происхождения.
В случае возникновения побочных реакций введение раствора следует прекратить, оценить состояние пациента и оказать помощь.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл в стеклянных бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО фирма «Новофарм-Биосинтез».
Местонахождение
Украина, 11700, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Житомирская, 38.