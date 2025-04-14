Глюкоза-Новофарм (Glucosum-Novopharm)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Днепр
Аптека бам
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
5.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Героев Крут, 12
7.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Днепр, ул. Терещенковская, 27-А
8.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
12.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
16.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 7-Б
5.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 2-А
6.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез