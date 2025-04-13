Глюкоза-Новофарм (Glucosum-Novopharm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл пакет 500 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл пакет 500 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12-А
5.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
5.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радужная, 25
5.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,86
Экономия при брони: -0,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 127
6.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
6.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
6.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,20 грн