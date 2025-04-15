Глюкоза-Новофарм (Glucosum-Novopharm)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 60
5.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
6.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Величковского, 1-Б
7.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
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Подорожник
Зубра, ул. Франко Ивана, 95-Б
7.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,80 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
9.1 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,73
Экономия при брони: -0,36 грн
Подорожник
Кожичи, ул. Шевченко, 19
10.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
22.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Городок, ул. Перемышльская, 5-З
27.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
29.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез