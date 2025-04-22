Глюкоза-Новофарм (Glucosum-Novopharm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Аптека шар@
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
33,72
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека оптовых цен
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
2.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
35,55
Экономия при брони: -1,19 грн
Подорожник
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека бам
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низкие ц
Харьков, ул. Волонтерская, 68/1
4.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
7.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 400 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 500 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 500 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Класна аптека
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Астарта
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
14.5 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
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Подорожник
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
13.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,20 грн
Ощад аптека
Мерефа, ул. Савченко, 4
24.6 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
24.7 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Чугуев, ул. Харьковская, 127
35.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
55,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Чугуев, ул. Торговая, 2
35.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Валки, ул. Харьковская, 11-А
47.8 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
57,10
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Слобожанское, ул. Закоры, 11
48.0 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Богодухов, ул. Черниенко, 13
54.9 км
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий 50 мг/мл бутылка 200 мл №1
Новофарм-Биосинтез